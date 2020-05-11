Український фанк – перезавантаження! Хто такі Our Atlantic і чому їх потрібно почути

Our Atlantic (фото: прес-служба групи)

Ми вирішили розповісти вам про нову українську групу, яка нещодавно випустила міні-альбом, натхненний ВІА 70-х

В останні роки українська музична індустрія переживає глобальний процес самоідентифікації. Здається, що культурний голод, що передує такому стрімкому розвитку, буквально підживлює ентузіазм всіх причетних до формування локальної сцени. Кількість талановитих артистів зростає в геометричній прогресії, в той час, як міжжанрова прірва стрімко скорочується, демонструючи слухачам нові території звучання.

Серед груп, що створюють нову українську музику, варто виділити і Our Atlantic — колектив, аналог якому навряд чи вдасться знайти на локальній культурній арені. Але хто ж вони?

Не можна сказати, що Our Atlantic стрімко увірвалися на інді-сцену. Новим релізом групи "Час Розваг" передували три роки старанної роботи, англомовний міні-альбом "Pillow" та безліч фестивальних виступів у різних куточках України. Але, як відомо, музика чекає свого слухача. І творчість Our Atlantic лише підтверджує це правило.

Our Atlantic — Час Розваг

Історія групи бере свій початок в 2017 році, події розгортаються в орендованій квартирі в Умані. Спершу це прості дружні посиденьки за цифровим фортепіано, в ході яких згодом народжується перша пісня. Саме цей момент — вихідна точка для створення групи, нехай поки що і на аматорських засадах.

Вперше Our Atlantic заявили про себе після участі в конкурсі молодих артистів Koza Music Battle, після чого колектив отримав можливість виступити на фестивалі Файне Місто.

"Звичайно, до участі в баттлі ми писали музику, іноді виступали на невеликих заходах. Тоді з нами був ще драмер — Влад Іванов. А потім побачили новину про набір учасників на Koza Music Battle і подумали — чому б і ні?", — згадують учасники групи.

Слідом був дебютний міні-альбом "Pillow" — плід перших експериментів і пошуків власного звучання. Три пісні — три історії на різні теми: від вічних екзистенціальних питань до висвітлення проблематики забруднення навколишнього середовища. Сполучною ланкою в такому різноплановому релізі стало звучання вінтажних синтезаторів і мелодійний вокал. Втім, його особлива цінність полягає у тому, що група перестає сприймати свою творчість як хобі.

Сьогодні Our Atlantic об'єднує трьох професійних музикантів: Віктор Байда займається всіма аранжуваннями, а з іншого — виступає в ролі вокаліста. В той час, як Дмитро Бакал — сонграйтер і бас-гітарист, а Олексій Биков — талановитий барабанщик.

Головна відмінність групи закладена в їх гедоністичному саунді. Our Atlantic — адепти жанрових кросоверів. Звучання групи широким потоком виливається в барвисту еклектичність. За основу колектив використовує тягучий інді-поп і завзяте диско. Варто прислухатися, щоб помітити ледь помітні вкраплення інших жанрів. Музику доповнює солодкозвучний вокал, що час від часу переходить на фальцет. А для створення фірмового звучання група використовує переливчасті пасажі аналогових синтезаторів і яскраво виражений грув.

Міні-альбом "Час Розваг" являє собою новий виток у розвитку колективу і логічне продовження пошуків актуального звучання, розпочатого в ЕР "Pillow". Тексти і музика тепер рівноправні. Аранжування стали більш професійними, саунд — самобутнім. Крім основних жанрів, в релізі знайшлося місце і етнічним відсилання. Our Atlantic віртуозно переосмислюють народні мотиви в пісні "Ой, ти дівчино", а також вільно цитують вірш українського поета Юрія Клена в аутро "Післямова". В той час, як авторські тексти пісень знаходять чіткі меседжі — з переходом групи на українську мову це стало прерогативою. Так в іронічному треку "Чуєш?" музиканти висміюють сучасні реалії та кліше поп-музики. Разом з тим однойменна пісня з альбому "Час Розваг" оповідає про інформаційний шум і маніпуляції, якими часто зловживає ТБ.

Our Atlantic - ЧУЄШ?

Ідеологічно музика групи — злободенний арт-жест, який висвітлює актуальні проблеми сучасного світу. Втім головний лейтмотив творчості колективу швидше позитивний: Our Atlantic розглядає навколишній світ не як ворога, а все ж як натхненника, попри його тимчасові напади.

"Головне джерело нашого натхнення — це навколишній світ. Подумати тільки, тут відбувається стільки всього — і захоплюючого, і трагічного — ці події не можуть залишитися непоміченими", — ділиться група і дарує ключ до розуміння власної музики: "Головне, бачити і вбирати красу, залишатися в гармонії з собою і світом".

Так, заповнюючи баланс гармонії, Our Atlantic поставили собі за мету змінити ландшафт української інді-музики, а якщо не змінити, то хоча б розширити його парадоксально обмежені рамки.

Our Atlantic (фото: прес-служба групи)