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Український письменник може отримати Нобелівську премію

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Неділя 13 березня 2022 19:37
Український письменник може отримати Нобелівську премію Фото: Український письменник може отримати Нобелівську премію (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Знаменитого українського письменника Сергія Жадана висунули на здобуття Нобелівської премії з літератури. Причому, зробила це Польща.

Про це йдеться в заяві комітету літературознавчих наук польської Академії наук.

"Жадан - один із найвидатніших поетів України та чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, - на нашу думку, лауреат Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна в значній мірі говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться", - йдеться на сайті установи.

Дійсно, Сергій наразі допомагає боронити місто від загарбника, в тому числі волонтерством, про що він регулярно повідомляє у своєму Facebook.

Український письменник може отримати Нобелівську премію

Сергій Жадан допомагає у Харкові (facebook.com/serhiy.zhadan)

Сергій Жадан - український письменник і перекладача, громадський діяч, фронтмен гуртів "Жадан і Собаки" і "Лінія Маннергейма".

Нагороду Сергій Жадан може отримати і за прозу, і за поезію.

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