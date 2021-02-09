Український лікар розповів, як підвищити точність ПЛР-тесту: фактори всього два

В Україні кожен п'ятий ПЛР-тест показує помилково негативні результати. Тому лікарі, ставлячи діагноз, не завжди покладаються на результати аналізу. Але багато заражених продовжують відвідувати роботу і громадські місця, не підозрюючи, що вони є носіями вірусу. Через помилково негативні результати тесту під загрозою і сам хворий, і суспільство. Але підвищити точність результатів тестування можна.

Про те, як це зробити, розповів український лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко в коментарі Styler.

"Загалом, до 20 % обстежень ПЛР на COVID-19 можуть давати псевдонегативний результат. Це залежить від багатьох факторів, а саме – час звернення хворого та якість проведення ПЛР", – наголошує медик.

Що стосується термінів звернення хворого, то на більш пізніх стадіях захворювання вірус може виділятися тільки із нижніх дихальних шляхів, стверджує спеціаліст. Він додає, що це ускладнює постановку діагнозу COVID-19 та проведення лікування. Звертатися за консультацією до лікаря необхідно при появі перших симптомів.

"Більшою мірою псевдонегативний результат залежить від самого забору мазків, оскільки потрібно більш детально проводити дослідження, а не просто мазати по язику та піднебінню. Є відповідна техніка, якої повинен дотримуватися кожен медичний працівник, який проводить дослідження + до цього – правила транспортування та зберігання матеріалу повинні дотримуватися повною мірою", – зауважив Пономаренко.

Але пацієнти, які мають підозру на коронавірусну інфекцію можуть зі своєї сторони зробити необхідні кроки для отримання більш якісного результату тесту. Лікар підкреслює, що існують спеціальні підготовчі заходи, які допоможуть зберегти необхідну концентрацію збуднику у слизу для якісного дослідження.

"Фактично, масштабної підготовки перед здачею ПЛР робити не потрібно. Але найкраще це проводити зранку натще, або хоча б за 3-4 години до процедури не їсти та не пити, не палити, та не проводити різні процедури зі зрошуванням слизової горлянки", – каже експерт.

Також медик розповів, на якій стадії захворювання є велика ймовірність діагностувати COVID-19 за допомогою тестування.

"Зважаючи на те, що ми бачимо тенденцію по хворих: якщо на момент огляду є гострі клінічні прояви, то результат у 90 % буде позитивний (але можливо не з першого разу)", – підсумував спеціаліст.