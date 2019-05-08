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Українсько-канадська група зняла захоплюючий кліп

STYLERЖиття    08.05.2019 - 15:15
Українсько-канадська група зняла захоплюючий кліп
Ummagma (фото: прес-служба групи)

Дует Ummagma презентував нове відео на пісню з нового альбому

Українсько-канадський інді-рок-дует Ummagma представив відео на пісню "Caravan" зі свого нового студійного альбому "Compass".

Відзначимо, що це перший кліп тандему Шони Макларнон і Олександра Кретова за довгий час. Авторитетний британський журнал Clash зазначив, що відео "Caravan" - це "дуже сміливе повернення" групи.

"Трек відкриває потужний барабанний біт, який заворожує своїм імпульсом і переходить в прекрасний звук", - пише журнал.

Українсько-канадська група зняла захоплюючий кліп

Ummagma (фото: прес-служба групи)

За словами вокалістки групи, "Caravan" - це персональне подорож, яку Шона і Олександр "почали багато років тому", ще до того, як артисти записали альбом і "розсунули рамки своєї творчості".

"Будь-яка подорож стає кращою, коли у тебе є велике бажання піти на це. І в першу чергу, все починається з твоєї уяви!" – зазначила Макларнон.

Ummagma випустили відео на пісню Caravan

Раніше ми писали про те, що Ummagma розхвалив культовий британський музикант.

Нагадаємо, не так давно Потап презентував нову пісню своєї групи MOZGI під назвою "Chooyka". Цікава композиція вже встигла отримати позитивні відгуки в мережі.

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