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В українського депутата вибухнула квартира: спливли скандальні подробиці про власника

STYLERЖиття    10.06.2020 - 10:45
В українського депутата вибухнула квартира: спливли скандальні подробиці про власника
Під Дніпром у депутата вибухнула квартира (колаж РБК-Україна)

У Новомосковську у нардепа вибухнула квартира

У Дніпропетровській області в місті Новомосковськ в багатоповерховому будинку вибухнула квартира депутата обласної ради Андрія Олександровича. Вибух був такий потужний, що сталася пожежа і зруйнована стіна сусідньої квартири. постраждав сам власник квартири, у нього діагностовано серйозні опіки.

Поліція підозрює, що депутат хотів вчинити суїцид. Сусіди розповіли скандальні подробиці про власника квартири. За їх словами, Андрій був неадекватним і бив дружину.

"Ця людина неадекватна. Ми останні два роки просто мучилися з цим сусідом, він бив свою дружину, діти були налякані. Ми викликали поліцію. Він погрожував, що відкриє газ відключили газ. Ми з того моменту на пороховій бочці", – розповіла сусідка Людмила Степаненко в сюжеті ТСН.

Постраждалого депутата госпіталізували в лікарню у важкому стані. Близько ста відсотків поверхні тіла вражені. Крім цього, ще є опік дихальних шляхів

У поліції впевнені, він хотів накласти на себе руки. Перед трагедією чоловік відправив повідомлення знайомим.

"Там були відповідні відомості, які дали нам підстави вважати, що це спроба самогубства. За попередніми висновками експертів, вибух стався в результаті витоку газу", – розповіла прес-секретар ГУ Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Зараз експерти з'ясовують, від чого саме вибухнуло в житло. Газова служба спочатку заперечувала, що це природний газ, зараз же утримується від коментарів. Інша комісія з'ясує масштаби руйнувань.

Останнім часом депутат був без роботи, сусіди кажуть, що він завжди вітався і особливо не пив алкоголь.

У Номосковську вибухнула квартира депутата (ТСН)

Як ми раніше писали, у Дніпропетровській області стався вибух у багатоповерхівці.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України нардеп
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