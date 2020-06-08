Українську ракетну програму блокує рука Кремля

Ракета "Нептун" українського виробництва (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Нептун)

Українська ракета "Нептун" - потужна зброя, якою наша країна могла б пишатися

Українська ракета "Нептун" - це потужна зброя, якою могла б пишатися наша країна. Цей апарат може зупинити російський флот на Чорному або Азовському морі. Він летить зі швидкістю винищувача на гранично малій висоті і невидимий для радарів. У травні цього року ракета проходила випробування і два рази потрапляла в ціль за 110 кілометрів від берега.

Як повідомляє ТСН, на початку травня російські спецслужби намагалися вивідати інформацію про голівки самонаведення крилатої ракети. Співробітники ФСБ хотіли придбати в українських військових частину документації з інженерним описом. В свою чергу наші військові провели операцію, в результаті якої взяли на гарячому співробітників російських спецслужб. Агентом Кремля виявився Олександр Рущак. Він вже неодноразово судимий і половину життя провів у в'язницях.

Чоловік стверджує, що був лише кур'єром. Також він розповів, що з ФСБ зв'язувався телефоном і відправляв їм фото документів. Гроші знаходив у підготовлених схованках.

"Мені зателефонував чоловік, який представився Валерієм з ФСБ. Я повинен був передати матеріали на ту сторону, ось цьому Валері", - розповів Рущак.

Зазначимо, що Росія робить все можливе, щоб крилата ракета "Нептун" не вийшла на своє бойове завдання. Але українські нардепи також гальмують її розвиток. Так, восени 2019-го року уряд прийняв бюджет і несподівано урізав фінансування переробки СС-24. Ці міжконтинентальні ядерні ракети базувалися в Україні. І витягнуті з 46-ти пускових шахт. Грошей перестало вистачати навіть на зберігання "Скальпелів" - саме так їх називали в НАТО. Про переробку, а, значить, про виробництво стратегічного палива можна було забути.

Зараз уряд почав виправлятися і відправив 130 мільйонів гривень на фінансування "Нептуна".

"Зброя малої і середньої дальності – це зброя стратегічного політичного впливу. Це озброєння може ніколи і не використовуватися, але його наявність дозволяє більш вільно нашим політичним лідерам приймати рішення, обговорювати якісь питання на самітах з іншими країнами. Україна не буде сидіти на задвірках, а буде сидіти разом з лідерами", - розповів технічний директор Павлоградського заводу Євген Устименко.

Як ми раніше писали, перша пісня в космосі була українською.

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Автор: Людмила Жукова