Украинскую ракетную программу блокирует рука Кремля

Ракета "Нептун" украинского производства (фото: ru.wikipedia.org/wiki/Нептун)

Украинская ракете "Нептун" - мощное оружие, которым наша страна могла бы гордиться

Украинская ракета "Нептун" - это мощное оружие, которым могла бы гордиться наша страна. Этот аппарат может остановить российский флот на Черном или Азовском море. Он летит со скоростью истребителя на предельно малой высоте и невидим для радаров. В мае этого года ракета проходила испытания и два раза попадала в цель за 110 километров от берега.

Как сообщает ТСН, в начале мая российские спецслужбы пытались выведать информацию о головке самонаведения крылатой ракеты. Сотрудники ФСБ хотели купить у украинских военных часть документации с инженерным описанием. В свою очередь наши военные провели операцию, в результате которой взяли на горячем сотрудников российских спецслужб. Агентом Кремля оказался Александр Рущак. Он уже неоднократно судим и половину жизни провел в тюрьмах.

Мужчина утверждает, был лишь курьером. Также он рассказал, что с ФСБ связывался только по телефону и отправлял им фото документов. Деньги находил в подготовленных тайниках.

"Мне позвонил человек, который представился Валерой из ФСБ. Я должен был передать материалы на ту сторону, вот этому Валере", - рассказал Рущак.

Отметим, что Россия делает все возможное, чтобы крылатая ракета "Нептун" не вышла на свое боевое задание. Но украинские нардепы также тормозят ее развитие. Так, осенью 2019-го года правительство приняло бюджет и неожиданно урезало финансирование переработки СС-24. Эти межконтинентальные ядерные ракеты базировались в Украине. И извлеченные из 46-ти пусковых шахт. Денег перестало хватать даже на хранение "Скальпелей" - именно так их называли в НАТО. О переработке, а, значит, о производстве стратегического топлива можно было забыть.

Сейчас правительство начало исправляться и отправило 130 миллионов гривен на финансирование "Нептуна".

"Оружие малой и средней дальности – это оружие стратегического политического влияния. Это вооружение может никогда и не использоваться, но его наличие позволяет более свободно нашим политическим лидерам принимать решения, обсуждать какие-то вопросы на саммитах с другими странами. Украина не будет сидеть на задворках, а будет сидеть вместе с лидерами", - рассказал технический директор Павлоградского завода Евгений Устименко.

Как мы ранее писали, первая песня в космосе была украинской.

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Автор: Людмила Жукова