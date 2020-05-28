Українцям підвищать тарифи на воду: коли і на скільки

В Україні незабаром можуть зрости тарифи на холодну воду. Це відбудеться в 2021 році за рішенням Нацкомісії з регулювання електроенергії і комунальних послуг (НКРЕКУ). Хоча таке неприємне звістка нікого не втішила і до нових тарифів ще є час, це питання вже активно обговорюється серед чиновників та простих людей - споживачів.

Скільки будемо платити

У Водоканалі нагадують українцям, що діючий тариф був затверджений 5 лютого 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). Тарифи планують підняти на 19%.

Так, 1 куб. м холодної води коштуватиме 27,35 грн. Зараз українці платять за тарифом 22,99 грн за кубометр води.

У 2021 році за водопостачання громадянам доведеться платити 14,74 грн за 1 куб. м. Водовідведення - 12,61 грн.

Що обіцяють українцям

Цікаво, що мер Києва Віталій Кличко вже повідомив, що не допустить в столиці підвищення тарифів на холодну воду. Поки що незрозуміло, як він зможе зробити так, щоб рішення НКРЕКУ не ступило в силу.

Очевидно, що в інших містах відсотки подорожчання відрізняються від столичних, через те, що умови подачі і відведення води різні – десь вода знаходиться ближче, десь далі, але в середньому зростання розцінок теж складе близько 20%.

Політологи запевняють, що обіцянки мерів різних міст не підвищувати ціни на комуналку - це лише передвиборча стратегія. Ціни все одно підвищать.

Що ж робити людям

Перш за все експерти радять українцям встановити лічильники води тим, у кого це ще не зроблено. Втричі - це економія води. Приймайте душ замість ванни, а також контролюйте сантехніку, щоб уникнути витоку води. Якщо у вашій родині низькі доходи - подавайте заяву на субсидію.

Як ми раніше писали, влада Києва виключає зростання тарифів на холодну воду.