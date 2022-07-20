Українцям продають ванільне морозиво з отрутою: хто виробник

Що відомо про отруйне морозиво

Морозиво виробника Häagen-Dazs експортувалося в Україну з Франції. У ньому виявили дуже небезпечну для здоров'я людини речовину - етиленоксид.

Смаколик продавався в магазинах Закарпатської області, Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.

В Україні виявили небезпечне ванільне морозиво (фото: gov.pl)

Держпродспоживслужба повідомляє місцевим операторам ринку про необхідність вилучити продукцію з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.

Також служба звертається і до покупців з проханням повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать дане морозиво в якомусь з магазинів.

Додамо, що морозиво вже вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії та інших країн Європи.

Чим небезпечний етиленоксид

Зазначимо, що етиленоксид це безбарвний газ (C2H4O), при вдиханні якого виникає гостре отруєння, результатом якого є нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо.

Контакт зі шкірою або слизовою оболонкою очей викликає подразнення.

А тривалий контакт з етиленоксидом може призвести до порушень діяльності мозку та нервової системи.

Цю хімічну речовину зазвичай використовують в медицині для дезінфекції інструментів.

Цікаво, що минулого року ця ж речовина була виявлена також у морозиві Mars Wrigley Confectioner, яке теж виробляється у Франції. Після виявлення отрути у продукті його негайно вилучили з обороту українських магазинів.