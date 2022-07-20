Українцям продають ванільне морозиво з отрутою: хто виробник

В Україні у продажу виявлено небезпечне для здоров'я морозиво імпортного виробництва - Häagen-Dazs. Воно має ванільний смак.
Про популярний смаколик з Франції, який може бути небезпечним для життя, попереджають фахівці Держпродспоживслужби з посиланням на Європейську систему швидкого оповіщення про харчові продукти і корми (RASFF).
Морозиво виробника Häagen-Dazs експортувалося в Україну з Франції. У ньому виявили дуже небезпечну для здоров'я людини речовину - етиленоксид.
Смаколик продавався в магазинах Закарпатської області, Тернополі, Одесі, Полтаві та інших містах.
В Україні виявили небезпечне ванільне морозиво (фото: gov.pl)
Держпродспоживслужба повідомляє місцевим операторам ринку про необхідність вилучити продукцію з обігу та письмово проінформувати про виявлену невідповідність.
Також служба звертається і до покупців з проханням повідомляти відповідні органи, якщо вони побачать дане морозиво в якомусь з магазинів.
Додамо, що морозиво вже вилучили з магазинів у Швеції, Хорватії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Данії, Іспанії та інших країн Європи.
Зазначимо, що етиленоксид це безбарвний газ (C2H4O), при вдиханні якого виникає гостре отруєння, результатом якого є нудота, блювання, неврологічні захворювання, бронхіт тощо.
Контакт зі шкірою або слизовою оболонкою очей викликає подразнення.
А тривалий контакт з етиленоксидом може призвести до порушень діяльності мозку та нервової системи.
Цю хімічну речовину зазвичай використовують в медицині для дезінфекції інструментів.
Цікаво, що минулого року ця ж речовина була виявлена також у морозиві Mars Wrigley Confectioner, яке теж виробляється у Франції. Після виявлення отрути у продукті його негайно вилучили з обороту українських магазинів.
Як ми раніше писали, є список продуктів, які категорично не можна давати дітям.
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