Українцям розповіли, чи можна отримати статус переселенця, якщо немає прописки

Зокрема, для отримання статусу ВПО (внутрішньо переміщеної особи) потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування або центру надання адміністративних послуг.

Наприклад, якщо до війни людина жила в Херсоні, а після окупації евакуювалася. Навіть, якщо в паспорті немає відмітки про реєстрацію місця проживання у Херсоні, то вона все одно може отримати статус ВПО.

Така ситуація передбачена у Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509.

Як отримати статус

Необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг та надати докази, що підтверджують факт проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення.

Що може бути доказом: