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Українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії

STYLERЖиття    31.10.2018 - 22:45
Илюстративне фото (УНИАН)
Илюстративне фото (УНИАН)

У ціннісно-орієнтованій охороні здоров’я ключова роль належить пацієнту

У всьому світі використовують не тільки лікарські засоби, ефективність яких доведена дослідженнями з утриманням світових стандартів. Про це розповів координатор Української медичної експертної спільноти Ігор Найда в коментарі телеканалу "Київ".

За його словами, світ також живе так званими старими молекулами, тобто ліками, ефективність яких доводилася на практиці впродовж десятиліть, а, інколи, й століть.

"У ціннісноорієнтованій охороні здоров’я ключова роль належить пацієнту, як споживачеві послуги. Тому оцінюються досягнення результатів лікування, важливих саме для пацієнта. Тобто, якщо пацієнту допомагає лікарський засіб, і його ефективність ще й підтверджується багаторічною, сторічною практикою, то це має право на життя", - сказав експерт.

Українцям розповіли, чи варто вдаватися до гомеопатії

Скриншот (YouTube/Телеканал Київ)

В той же час Уляна Супрун вважає, що близько 4 мільярдів доларів можна було б зекономити, якби українці не купували гомеопатичні і фітотерапевтичні препарати.

Раніше ми писали про те, що американські лікарі практично ніколи не призначають гомеопатію, бо відразу матимуть осуд колег, а навчається медик у США практично все життя.

Відео: РБК-Україна

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