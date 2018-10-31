Украинцам рассказали, стоит ли прибегать к гомеопатии

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В ценностно-ориентированном здравоохранении ключевая роль принадлежит пациенту

Во всем мире используют не только лекарственные средства, эффективность которых доказана исследованиями с содержанием мировых стандартов. Об этом рассказал координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Игорь Найда в комментарии телеканалу "Київ".

По его словам, мир живет так называемыми старыми молекулами, то есть лекарствами, эффективность которых доказывалась на практике в течение десятилетий, а иногда и веков.

"В ценностно-ориентированном здравоохранении ключевая роль принадлежит пациенту, как потребителю услуги. Поэтому оцениваются достижения результатов лечения, важных именно для пациента. То есть, если пациенту помогает лекарственное средство, и его эффективность еще и подтверждается многолетней, или столетней практикой, то это имеет право на жизнь", - сказал эксперт.

Скриншот (YouTube/Телеканал Киев)

В то же время Ульяна Супрун считает, что около 4 миллиардов долларов можно было бы сэкономить, если бы украинцы не покупали гомеопатические и фитотерапевтические препараты.

Ранее мы писали о том, что американские врачи практически никогда не назначают гомеопатию, потому что сразу получат порицание коллег, а медик учится в США практически всю жизнь.

Видео: РБК-Украина