Українців попередили про небезпечні ялинкових іграшках: як вони можуть нашкодити

Багато супермаркетів з метою отримання більшої вигоди закуповують дешеві ялинкові іграшки. Частина з них – безпечні. А частина з них можуть привести до ряду проблем. Пов'язується це з тим, що "дощик", гірлянду або іграшки діти, а також домашні тварини можуть "спробувати на смак". Як убезпечити рідних і до яких наслідків призводять неякісні вироби – розповіла експерт з безпеки дітей Олена Лизвинська.

"Держава не здатна регулювати весь потік фальсифікату в Україні. Досить включити критичне мислення і робити вибір з точки зору "а що буде, якщо". Що буде, якщо дитина або домашня тварина з'їсть іграшку або дощик? Відповідь очевидна – будуть неприємності", – попередила вона в ефірі "Україна 24".

За словами експерта, це може стосуватися "абсолютно будь-якої продукції, яку ви отримаєте в будь-якому місці".

"Ми говоримо не тільки про касові чеки, тут важлива сама форма. Є запах, якщо брати ту ж ялинкову іграшку, гірлянду, прикраси – чи залишається фарба на руках... Іграшка повинна бути без смаку, без кольору, без запаху. Ідеальний варіант, якщо вона не вміщається в рот домашній тварині. Останнім часом все більше з'являється іграшок handmade – теж звертаю увагу на те, щоб всі деталі були закріплені, щоб випадково не відірвалися, не загубилися і не були "з'їдені" дитиною", – сказала Лизвинская.

Начальник відділу контролю у сфері торгівлі ГУ Госпродпотребслужби в Києві Ірина Мазепа вважає, що з поміж найбільш небезпечних "може бути новорічна гірлянда або новорічні іграшки без інформації або неякісні за складом". Госпродпотребслужба може перевірити іграшку позапланово, "якщо споживач пише підприємцю заяву на проведення експертизи, і ми можемо зробити експертизу цього товару".

Нагадаємо, що раніше в Україні знову активізувалися шахраї, які обманюють з орендою новорічного житла.

Також ми розповідали, де в Києві можна купити ялинку. У нашому матеріалі опубліковані адреси офіційних ринків.

До цього повідомлялося, що в Києві в цьому році встановлюють відразу три ялинки. Ми розповідали, де вони будуть стояти і як їх прикрасять.