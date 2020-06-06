Українців попереджають про підйом рівня води в річках: де саме

В Україні змінюється гідрологічна ситуація і в деяких областях очікується підвищення рівнів води в річках.

Про це 6 червня йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Рятувальники закликали громадян бути уважними у зв'язку з можливими затопленнями.

Зазначається, що за даними Укргідрометцентру, на річках Закарпатської області продовжаться підвищення рівнів води в межах русел річок без негативних наслідків на ділянці Тиси Великий Бичків-Хуст на 0,4 -0,8 м.

Також вода підніметься на Тисі біля селища міського типу Вилок на 2,0 - 2,5 м.

Сьогодні та завтра на річці Тиса поблизу міста Чоп очікується підвищення рівня води на 1,5 - 2,0 м, без виходу води на заплаву.

6-9 червня на річках басейну Прип'яті прогнозують продовження підйому рівнів води на 0,1-0,5 м.

"Місцями можливий вихід води на заплаву", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що річка Прип'ять - найбільша за площею басейну, довжиною і водності права притока Дніпра (впадає в Київське водосховище).

Раніше ми писали про те, що в останні вихідні травня Київ у свій день пішов під воду через сильні зливи, після чого у мережі з'явились відео і меми про "святковий" потоп.

Додамо, що нещодавно директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда дав прогноз про те, що в Україні кардинально зміниться клімат і зникнуть сніжні зими.