Українців просять допомогти "зцілювати серця мам і немовлят"

Відомі українські блогери закликали підтримати благодійну ініціативу "Твоя мрія", метою якої є допомогти обладнати в Інституті Амосова спеціальні післяпологові палати інтенсивної терапії для мам і новонароджених.

Як долучитися до такої допомоги разом із зірками, та ще й отримати можливість виграти цінний чотириколісний приз - читайте в матеріалі нижче.

Популярні блогери Тетяна Савицька, Марина Колодій, Аліна Лобода і Вероніка Дідусенко відвідали шоу "Твій день" на каналі "1+1" і в прямому ефірі розповіли телеглядачам і своїй мільйонній аудиторії в соцмережах про мрії, зворушили особистими зізнаннями.

"Моя мрія - врятувати сотні, тисячі матерів та їхніх діток, завдяки новітній техніці, якої дуже потребує Інститут Амосова", - сказала Вероніка Дідусенко, мама та активістка в галузі захисту прав жінок.

Вона закликала небайдужих теж стати благодійниками, адже "саме ви можете стати тими чарівниками, які рятуватимуть дитячі серця".

"Це просто, але дуже важливо", - додала Дідусенко.

Своєю чергою блогер Тетяна Савицька поділилася особистою історією про непрості пологи, тому вона перейнялася цією благодійною ініціативою.

"Я щиро дякую усім лікарям, які врятували мене і мою донечку Соломію. Коли зараз мені підписниці пишуть, що вони бояться завагітніти, то я розповідаю про свій досвід", - каже жінка.

Блогери закликали приєднатися до благодійного проекту зі збору коштів для інституту Амосова (фото: 1plus1.ua/special/mriya2021)

Як долучитися до благодійної ініціативи

На заклик про допомогу зцілити серця мам і немовлят вже відгукнулися майже 13 тисяч разів, і збір триває по 15 грудня. Наразі вдалося зібрати майже 3 мільйони гривень.

На перші 2 мільйони купили і передали у відділення акушерської кардіології в Інститут Амосова два німецьких реанімаційних боксів для немовлят Lifetherm, апарат для штучної вентиляції легенів CPAP. Відділенню ще дуже необхідне інше сучасне медичне обладнання.

Взяти участь у благодійній справі можна до 15 грудня. Для цього потрібно перейти на сайт проекту за цим посиланням, де можна внести будь-яку суму.

Якщо внесок - 200 гривень і вище, то меценат стає учасником розіграшу. Головний подарунок - італійська машинка зі скляним дахом.

Головний приз у благодійному проекті - новеньке авто (фото: 1plus1.ua/special/mriya2021)

Переможців оголосять 17 грудня в прямому ефірі шоу "Твій день" на 1+1.

Відео: блогери закликали українців долучитися до благодійної ініціативи "Твоя мрія"