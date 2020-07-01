Українців розводять з орендою квартир в Києві: розкрита схема шахраїв

Українців розводять з орендою квартир в Києві (колаж: РБК-Україна)

Жителі Києва стали жертвою обману при спробі зняти квартиру

Українці зіткнулися з "розводом" при спробі винайняти квартиру в Києві через популярний сервіс безкоштовних оголошень. Молодий чоловік розповів, що вперше попався на вудку шахраїв 20 червня, але незабаром історія знову повторилася.

Схема шахраїв описана в Facebook Київ Оперативний.

Побачивши на сайті оголошення про здачу квартири за прийнятною ціною, хлопець домовився про зустріч. Йому назвали умову: приїхати в офіс, укласти договір про оренду та оплатити перший місяць. Після цього він з рієлтором повинен був їхати дивитися квартиру. Якщо ж житло не підійде, то 100% суми повертають або пропонують іншу квартиру.

Після того, як договір в "офісі" був підписаний, гроші (7800 грн) зняті з банкомату і передані представнику "агентства" на ім'я Марія, залишилося зустрітися з рієлтором Тетяною. Але вона на зустріч не прийшла, а на запитання телефоном, як повернути гроші, відповіла, що "ніяк", адже молодий чоловік нібито розірвав договір.

"Я відповів їй, що зараз приїду і сам заберу свої гроші, якщо вони не хочуть по-доброму. Тетяна мені сказала, що у мене нічого не вийде, бо приміщення знімалося подобово. Я швидко полетів на Васильківську. Як тільки я приїхав, майже відразу ж, зустрів двох чоловіків. З'ясувалося, що у нас аналогічні ситуації. Ми відразу ж викликали поліцію. Як тільки приїхала поліція, вони нам порадили поїхати в районне відділення і написати заяву, як ми і вчинили", - пише хлопець.

Але історія на цьому не закінчується. Через деякий час молодий чоловік та його дівчина знову стали шукати житло через цей же сайт оголошень. Цього разу слухавку взяв чоловік, але запросили їх в той же "офіс". На зустріч поїхала дівчина хлопця, де її зустріла та сама представниця "агентства" - Марія.

"Дівчину зустрічає цей же персонаж - Марія, заводить в офіс, ну і все йде по накатаній. Дівчина записала всю розмову на диктофон, так що всю цю локшину можна послухати. Після того, як вони вийшли з офісу, я підійшов до неї. Вона стала в ступор, і не знала що робити", - пише ошуканий хлопець.

Шахрайка почала тікати, але хлопець встиг її наздогнати і передати патрульним. Виявилося, що стосовно неї порушено як мінімум шість кримінальних справ.

Розмову з шахрайкою можна подивитися на відео по посиланню. Обережно, воно містить нецензурну лексику.

Раніше ми писали, що шахраї переводять гроші з картки ПриватБанку за новою схемою.

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Автор: Светлана Мащенко