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В Україну йде гаряча спека: синоптики попередили про різку зміну погоди

STYLERЖиття    06.06.2020 - 20:14
В Україну йде гаряча спека: синоптики попередили про різку зміну погоди
Погода в Україні 7 червня буде спекотною (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні стане по-справжньому теплою вже в неділю

Погода в Україні 7 червня, в неділю, почне радувати українців по-справжньому літнім теплом. Проте в деяких регіонах, попри потепління, очікуються грозові дощі. В середньому по Україні очікується потепління до +27... +30 градусів. Детальний прогноз погоди опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погода в неділю буде радувати українців літнім теплом. Найтепліше буде, традиційно, на півдні України, де рівень тепла підніметься до +27... +31 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де синоптики прогнозують +25... +27 градусів. У західних областях буде прохолодніше всього – від +24 до +29 градусів протягом дня. Трохи тепліше буде в центральних і східних районах, де градусники покажуть +27... +30 градусів.

В Україну йде гаряча спека: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні 7 червня буде спекотною і дощовою (карта: meteo.gov.ua)

Вночі очікується зниження температури до +13... +16 градусів.

В західних регіонах України в неділю очікуються опади. Дощі та грози очікуються у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Фарнковской, Тернопільській, Рівненській областях. В інших областях України очікується сонячна погода з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, що раніше синоптики опублікували прогноз погоди на червень.

Раніше ми також публікували прогноз погоди на вихідні, 6-7 червня.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України синоптикиПогода
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