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Україну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негода

STYLERЖиття    05.06.2020 - 20:49
Україну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні зміниться погода, місцями буде жарко, а місцями - мокро

Погода в Україні найближчими днями покаже свій літній норов. Деякі регіони будуть плавитися від 30-градусної спеки, а частину країни протягом майже тижня буде поливати дощами, подекуди з грозами та шквалистим вітром.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру на п'ять днів, мокро буде в західному регіоні, але часом грозовий циклон буде пробиратися на Північ і Схід. Потепління прийде скрізь, але найвища температура утримається на Заході і Сході.

У суботу, 6 червня, грози розгуляються на Заході і Півночі країни. На інших територіях буде мінлива хмарність, але дощі малоймовірні. Вітер сильний, від 7 до 12 метрів в секунду.

Прохолодніше всього в західних областях та на Одещині - від +21 до +26, в інших регіонах +25+29 градусів тепла. Найближча ніч теж порадує літніми +12+16 градусів.

У Києві завтра вдень +26+28, вночі +14+16. Можливі пориви вітру, а також дощ з грозою.

Україну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негода

Погода в Україні 6 червня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, на Трійцю 7 червня, температура по всій країні підвищиться на 1-2 градуси. Захід накриють дощі, на Півночі буде мінлива хмарність, а в інших регіонах - ясне небо і палюче сонце.

8 червня буде схожа на недільну синоптична ситуація. Дощ на Заході і спека в інших областях.

Україну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негодаУкраїну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негода

Погода в Україні 7 і 8 червня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 9 червня, буде ще спекотніше. На Заході і в Одеській області +23+26, інші регіони +27+32 градуси. Але Захід, Вінницьку, Житомирську, Чернігівську, Сумську, Харківську і Луганську області накриє грозами.

10 червня погода буде така ж, як і в попередній день. Хіба що грози підуть з Вінницької та Луганської областей і доберуться до Києва.

Україну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негодаУкраїну накриють затяжні зливи і спека: де розгуляється негода

Погода в Україні 9 і 10 червня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, у Карпатах розквітли смереки, з'явилися фантастичні фото рідкісного явища.

Також ми писали, що український синоптик пояснив "сніг" у червні в Київській області.:

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Погода
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