У Карпатах розквітли смереки: фантастичні фото рідкісного явища

У Карпатах квітнуть смереки (колаж: РБК-Україна)

У Карпатах можна помилуватися цвітінням смерек

У Карпатах на початку червня розквітли смереки. У мережі з'явилися яскраві знімки дерев, посипаних яскраво-рожевими квітами у формі шишок. Це явище рідкісне і унікальне, адже цвітуть тільки дорослі дерева, яким 25-30 років. Щоб побачити красу, потрібно зайти глибше в ліс.

Знімки європейської ялини - така наукова назва красунь - показали на Facebook-сторінці ДП "Гринявське лісове господарство".

"У лісах для смереки існують оптимальні умови місцезростання. Вона може досягати віку 500-600 років, висоти 60 метрів і діаметром 2 метри", - написано в повідомленні.

В Карпатах розквітли смереки (фото: facebook.com/gryniavalis)

Зазвичай ялина запилюється у травні, але в цьому році було прохолодно, тому дерева заквапились. Цікаво, що на одному дереві розпускаються і чоловічі і жіночі шишечки.

Чоловічі шишки-квіти мають видовжену циліндричну форму, від 20 до 25 мм завдовжки. Жіночі - зеленуватого або малинового кольору 10-15 мм завдовжки. Пізніше вони перетворюються на продовгуваті шишки довжиною від 10 до 15 сантиметрів. Спочатку вони зелені або фіолетові, а потім стають бурими.

В Карпатах розквітли смереки (фото: facebook.com/gryniavalis)

Гуцули кажуть, що коли смерека так гарно цвіте, то буде врожай грибів.

До речі, не так давно у Києві розцвіли унікальні лимонні магнолії.

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Автор: Светлана Мащенко