В Карпатах расцвели смереки: фантастические фото редкого явления

В Карпатах цветут смереки (коллаж: РБК-Украина)

В Карпатах можно полюбоваться цветением смерек

В Карпатах в начале июня расцвели смереки. В сети появились яркие снимки деревьев, усыпанных ярко-розовыми цветами в форме шишек. Это явление редкое и уникальное, ведь цветут только взрослые деревья, которым 25-30 лет. Чтобы увидеть красоту, нужно зайти поглубже в лес.

Снимки европейской ели - такое научное название красавиц - показали на Facebook-странице ГП "Гринявское лесное хозяйство".

"В лесах для смереки существуют оптимальные условия местообитания. Она может достигать возраста 500-600 лет, высоты 60 метров и диаметром 2 метра", - написано в сообщении.

В Карпатах расцвели смереки (фото: facebook.com/gryniavalis)

Обычно ель опыляется в мае, но в этом году было прохладно, поэтому деревья подзадержались. Интересно, что на одном дереве распускаются и мужские и женские шишечки.

Мужские шишки-цветы имеют удлиненную цилиндрическую форму, от 20 до 25 мм длиной. Женские - зеленоватого или малинового цвета 10-15 мм длиной. Позже они превращаются в шишки длинной от 10 до 15 сантиметров. Сначала они зеленые или фиолетовые, а потом становяться бурыми.

В Карпатах расцвели смереки (фото: facebook.com/gryniavalis)

Гуцулы говорят, что когда смерека так хорошо цветет, то будет урожай грибов.

К слову, не так давно в Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии.

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Автор: Светлана Мащенко