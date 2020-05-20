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В Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фото

STYLERЖизнь    20.05.2020 - 08:17
В Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фото
В Киеве расцвели лимонные магнолии (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве в парке "Голосеевский" распустились молодые саженцы лимонных магнолий

В Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии. Снимки необыкновенного чуда сделаны в Национальном природном парке "Голосеевский".

Там в этом году зацвели молодые деревца с крупными желтыми цветами. А после того, как киевлянам разрешили гулять в парках с 11 мая, они с удовольствием фотографируют прекрасную весеннюю природу и выкладывают в соцсети.

В Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фото

В Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фото

В Голосеевском парке цветут лимонные магнолии (фото: РБК-Украина)

Styler также стало известно, что в парке растет не более десяти таких саженцев. Один из них уже успели выкопать вандалы, видимо, себе на дачу.

Один саженец лимонной магнолии стоит от 1300 до 1900 грн (в зависимости от вида), так что желающих нажиться достаточно.

"Нежный желтый цвет. Нежные и прекрасные цветы магнолии", - подписала снимки магнолий киевлянка Ксюша Бондарь и выложила красоту в Facebook.

В Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фотоВ Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фотоВ Киеве расцвели уникальные лимонные магнолии: яркие фото

В Киеве цветут желтые магнолии (фото: facebook.com/Ксюша Бондарь)

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Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины цветы
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