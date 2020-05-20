У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фото

У Києві розквітнули лимонні магнолії (колаж: РБК-Україна)

У Києві в парку "Голосіївський" розпустилися молоді саджанці лимонних магнолій

У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії. Знімки незвичайного дива зроблені в Національному природному парку "Голосіївський".

Там в цьому році розквітнули молоді деревця з великими жовтими квітами. А після того, як киянам дозволили гуляти в парках з 11 травня, вони з задоволенням фотографують прекрасну весняну природу і викладають у соцмережі.

В Голосіївському парку квітнуть лимонні магнолії (фото: РБК-Україна)

Styler також стало відомо, що у парку росте не більше десяти таких саджанців. Один з них вже встигли викопати вандали, мабуть, собі на дачу.

Один саджанець лимонної магнолії коштує від 1300 до 1900 грн (залежно від виду), так що бажаючих нажитися достатньо.

"Ніжний жовтий колір. Ніжні і прекрасні квіти магнолії", - підписала знімки магнолій киянка Ксюша Бондар і виклала красу в Facebook.

В Києві цвітуть жовті магнолії (фото: facebook.com/Ксюша Бондар)

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Автор: Світлана Дудукало