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У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фото

STYLERЖиття    20.05.2020 - 08:17
У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фото
У Києві розквітнули лимонні магнолії (колаж: РБК-Україна)

У Києві в парку "Голосіївський" розпустилися молоді саджанці лимонних магнолій

У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії. Знімки незвичайного дива зроблені в Національному природному парку "Голосіївський".

Там в цьому році розквітнули молоді деревця з великими жовтими квітами. А після того, як киянам дозволили гуляти в парках з 11 травня, вони з задоволенням фотографують прекрасну весняну природу і викладають у соцмережі.

У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фото

У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фото

В Голосіївському парку квітнуть лимонні магнолії (фото: РБК-Україна)

Styler також стало відомо, що у парку росте не більше десяти таких саджанців. Один з них вже встигли викопати вандали, мабуть, собі на дачу.

Один саджанець лимонної магнолії коштує від 1300 до 1900 грн (залежно від виду), так що бажаючих нажитися достатньо.

"Ніжний жовтий колір. Ніжні і прекрасні квіти магнолії", - підписала знімки магнолій киянка Ксюша Бондар і виклала красу в Facebook.

У Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фотоУ Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фотоУ Києві розквітнули унікальні лимонні магнолії: яскраві фото

В Києві цвітуть жовті магнолії (фото: facebook.com/Ксюша Бондар)

Раніше ми писали, які квіти категорично не можна дарувати жінкам у віці, тому що вони можуть образитися.

Також ми писали, які кімнатні рослини можуть нести здоров'я в кожен дім і відлякувати хвороби.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України цветы
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