На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожай

У декількох регіонах нашої країни випав сильний град
Град в Україні, який пройшов 27 травня, наробив багато біди. Крижані опади зі зливою пройшли в кількох регіонах нашої країни, де після цього затопило вулиці і вдома, загинув урожай.
Негоду на собі відчули мешканці Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Полтавської, Рівненської областей.
Так, наприклад, у Чернівцях та Луцьку град зі зливою повністю затопили вулиці. Величезні опади були небувалого розміру. Користувачі соцмереж публікують фотографії небувалого природного явища в травні.
Град в Чернівцях та Луцьку (YouTube)
У Волинській області град за короткий час знищив зародки плодів на деревах. Місцеві жителі дуже засмучені, через те, що урожаю через це тепер побачать. Опади знищили частину врожаю яблук.
Град у Волинській області знищив урожай (фото: Facebook/Юрій Єлева)
Величезний град в Грибовиці (фото: Facebook/Юрій Єлева)
Рясний град також засипав вулиці в Березному і Гощанському районі Рівненської області.
Град у Рівненській області (фото: vk.com/Типове Рівне)
У Чернівцях вулиці виявилися не готові до такого явища в травні. Сильна злива та град повністю їх затопили.
Град в Чернівцях (YouTube)
Як ми раніше повідомляли, такі погодні умови повторюються в Україні вже другий раз за тиждень. Так, 25 травня в Закарпатті люди скаржилися, що град побив урожай.
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Автор: Людмила Жукова