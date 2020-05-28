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На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожай

STYLERЖиття    28.05.2020 - 08:52
На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожай
Град в Україні побив урожай і затопила будинки (колаж РБК-Україна)

У декількох регіонах нашої країни випав сильний град

Град в Україні, який пройшов 27 травня, наробив багато біди. Крижані опади зі зливою пройшли в кількох регіонах нашої країни, де після цього затопило вулиці і вдома, загинув урожай.

Негоду на собі відчули мешканці Чернівецької, Волинської, Тернопільської, Полтавської, Рівненської областей.

Так, наприклад, у Чернівцях та Луцьку град зі зливою повністю затопили вулиці. Величезні опади були небувалого розміру. Користувачі соцмереж публікують фотографії небувалого природного явища в травні.

Град в Чернівцях та Луцьку (YouTube)

У Волинській області град за короткий час знищив зародки плодів на деревах. Місцеві жителі дуже засмучені, через те, що урожаю через це тепер побачать. Опади знищили частину врожаю яблук.

На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожайГрад у Волинській області знищив урожай (фото: Facebook/Юрій Єлева)

На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожайВеличезний град в Грибовиці (фото: Facebook/Юрій Єлева)

Рясний град також засипав вулиці в Березному і Гощанському районі Рівненської області.

На Україну обрушився сильний град з зливою: затоплені будинки і побитий врожайГрад у Рівненській області (фото: vk.com/Типове Рівне)

У Чернівцях вулиці виявилися не готові до такого явища в травні. Сильна злива та град повністю їх затопили.

Град в Чернівцях (YouTube)

Як ми раніше повідомляли, такі погодні умови повторюються в Україні вже другий раз за тиждень. Так, 25 травня в Закарпатті люди скаржилися, що град побив урожай.

Читайте також як в мережі з'явилися фото руйнівних наслідків стихії в Закарпатті.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Град
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