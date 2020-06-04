Україну знову заллє дощами: які області накриє негодою

Погода в Україні у п'ятницю, 5 червня, буде дощовою практично у всіх областях країни. Очікується також сильний штормовий вітер в більшості регіонів. Однак, за прогнозом синоптиків, температура повітря почне підвищуватися і місцями можливо до +25 градусів.

На сході України сильні дощі пройдуть у Харкові, Полтаві та Дніпрі, в інших областях – невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі від +10 до +12 градусів, вдень прогріється до +19 +23 градусів. Вітер південно-західний, зі штормовими поривами.

У південних областях очікується мінлива хмарність, але без опадів, сильний вітер. Вночі від +12 до +15 градусів, вдень від +21 до +25 градусів. У Криму сухо, вночі +11 +13 градусів. Вдень від +22 до +24 градусів.

На півночі можливі короткочасні дощі. Нічна температура повітря коливатиметься від +10 до +12 градусів, денна від +19 до +21 градуса.

На заході країни синоптики прогнозують дощі, місцями сильні, можливі зливи. Вночі очікується від +9 до +13 градусів, удень повітря прогріється до +21 +24 градусів.

В центральній частині країни очікуються сильні дощі, можливі зливи. Нічна температура повітря складе +11 +13 градусів, вдень від +22 до +25 градусів.

У Києві 5 червня пройде невеликий дощ, вітер південно-західний, до штормових поривів. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень +21 +23 градуси.

Карта погоди в Україні на 5 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві оголосили штормове попередження.

А також розповідали про те, що в Україні починається літо і синоптики назвали дату потепління.