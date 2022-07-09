RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну заллє дощами і похолодає: де погода буде найнеприємніша

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні принесе в найближчі два дні неприємну і небезпечну погоду. Синоптики прогнозують сильні грози, зливи, шквальний вітер і місцями можливий град. Частина областей опиниться в зоні холодного повітря, і температура різко впаде.

Яка погода чекає українців на вихідних - читайте в матеріалі нижче.

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу грозами накриє майже всю країну, сухо буде тільки на сході країни та в Криму.

Температура повітря найнижча буде в західній частині країни - від +21 до +24 градусів. У центрі та на півночі від +23 до +27 градусів. У південній частині та на сході вдень повітря прогріється до +30 +34 градусів.

У Києві 9 липня пройде сильна гроза, дощ можливий і вночі, і вдень. Температура повітря в нічні години складе + 16 +18 градусів, вдень очікується +24 + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 9 липня

У неділю грози та сильні зливи охоплять всі області України, крім Вінницької, а температура почне стрімко падати, спека збережеться тільки на сході.

Вночі в західній частині похолодає до + 10 +13 градусів, вдень там очікується від +19 до + 22 градусів.

На півночі та в центральній частині вночі прогнозується від +14 до +17 градусів, вдень від +23 до +26 градусів. На півдні вночі буде + 17 +19 градусів, вдень від +26 до + 29 градусів. На сході очікується від + 29 до + 33 градусів.

У Києві 10 липня пройде сильна гроза. Вночі в столиці очікується від + 14 до +16 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 10 липня

А що буде з погодою далі?

Дощі та грози відступлять лише до вівторка-середи. Але температура повітря знизиться у всіх регіонах країни.

До кінця наступного тижня очікується вдень не більше + 24 + 27 градусів. Спека повернеться не раніше наступних вихідних.

До речі, раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на липень.

А також ми писали, що в Україну йде похолодання з дощами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентр