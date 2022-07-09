Україну заллє дощами і похолодає: де погода буде найнеприємніша

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу грозами накриє майже всю країну, сухо буде тільки на сході країни та в Криму.

Температура повітря найнижча буде в західній частині країни - від +21 до +24 градусів. У центрі та на півночі від +23 до +27 градусів. У південній частині та на сході вдень повітря прогріється до +30 +34 градусів.

У Києві 9 липня пройде сильна гроза, дощ можливий і вночі, і вдень. Температура повітря в нічні години складе + 16 +18 градусів, вдень очікується +24 + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 9 липня

У неділю грози та сильні зливи охоплять всі області України, крім Вінницької, а температура почне стрімко падати, спека збережеться тільки на сході.

Вночі в західній частині похолодає до + 10 +13 градусів, вдень там очікується від +19 до + 22 градусів.

На півночі та в центральній частині вночі прогнозується від +14 до +17 градусів, вдень від +23 до +26 градусів. На півдні вночі буде + 17 +19 градусів, вдень від +26 до + 29 градусів. На сході очікується від + 29 до + 33 градусів.

У Києві 10 липня пройде сильна гроза. Вночі в столиці очікується від + 14 до +16 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 10 липня

А що буде з погодою далі?

Дощі та грози відступлять лише до вівторка-середи. Але температура повітря знизиться у всіх регіонах країни.

До кінця наступного тижня очікується вдень не більше + 24 + 27 градусів. Спека повернеться не раніше наступних вихідних.