Україну замітає снігом: перші наслідки негоди

Потепління в Україні почнеться з 27 березня, а до цього часу збережеться прохолодна погода

У суботу, 17 березня, в Україні ускладнилися погодні умови - країну засипало снігом.

Синоптики попереджали про сильні заметілі, в результаті яких товщина сніжного покриву в деяких областях в неділю може досягти 20-25 см.

Так, через сніг у Волинській області було знеструмлено 19 населених пунктів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

При цьому рух на автомобільних дорогах забезпечено.

З 20:00 16 березня було розпочато роботу штабу з ліквідації наслідків по надзвичайної ситуації в Державному агентстві автомобільних доріг України.

З 6:30 17 березня був обмежений в'їзд великогабаритних транспортних засобів в Київ.

У столиці через складні погодні умови маршрути громадського транспорту курсують з відхиленням від графіка.

"З початку руху на всіх маршрутах наземного громадського транспорту введено оперативне становище №2 - курсування з відхиленням від графіка руху до 25 хвилин", - відзначили в "Київпастрансі".

Рятувальники чергують на проблемних ділянках доріг - спусках і підйомах - щоб не допустити ускладнення руху на автошляхах.

"Для прибирання наслідків негоди в Києві задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки" Київавтодору ", 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць. Також працює 29 бригад по ручного прибирання в складі 186 осіб", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що 17-19 березня більшість областей накриють снігопади, дощі, також очікується ожеледиця і сильний вітер.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначили, що таке погіршення погоди пов'язано з дією двох активних південно-західних циклонів. Там також попередили, що через сніг та хуртовини у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях 18 березня на дорогах слід побоюватися снігових заметів. Жителів Закарпатській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областей попередили про налипання мокрого снігу.