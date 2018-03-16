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Синоптик рассказала о погоде на выходные 17-18 марта

STYLERLIFE        16.03.2018 - 16:10
Фото: Снег (pixabay.com/ru/users/suetot)
Фото: Снег (pixabay.com/ru/users/suetot)

В Киеве ожидаются снегопады и метели

Народный синоптик Наталка Диденко еще раз рассказала украинцам о погоде на 17,18 марта. Она предупредила о снегопадах и понижении температуры. Об этом она напиcала на своей Facebook-странице.

"Поэтому еще раз и уже на завтра. Ну, еще и на послезавтра. Итак. 17 марта из района Средиземноморья, Италии к нам прыгнет циклон. Циклон принесет штормовой ветер. Дожди - ночью на юго-западе, днем ​​будут дожди на востоке, а в северные и западные области Украины придут снегопады и метели. В центральных областях - дожди и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха. О температуре воздуха. Очень трудно ее прогнозировать на завтра. Пробую. На Севере и Западе днем ​​похолодает до -2-8 градусов!" - написала синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

"В Центре будет 0-5 градусов тепла. На востоке Украины + 3 + 9 градусов. А на юге +8 + 15 градусов! Завтра днем ​​интенсивные осадки пройдут на Востоке и северо-востоке - дождь и мокрый снег, на остальной территории осадки останутся, но ослабеют. В Одесской, Николаевской, в Кировоградской и Винницкой областях днем ​​17 марта осадки прекратятся. Однако уже ночью 18-го марта южная часть подвергнется воздействию очередной воздушной массы с осадками и сильным ветром", - предупредила Наталка.

Также она рассказала о погоде в Киеве.

"В Киеве ближайшей ночью - снегопады, метели, гололедица. Днем в субботу осадки ослабеют, но ветер и мороз будут щипать за щеки и давить холодную слезу. -5-7 градусов в Киеве. В воскресенье в столице перерыв с сильными осадками, однако мороз и ветер удержатся. А в понедельник. 19-го марта, снова в Киеве начнет подсыпать снегом. Перед путешествиями и походами 17-18 марта соответственно одевайтесь, проверьте состояние автомобиля и любовно расправьте плед на диване. Побыть в ближайшие выходные дома - не самый плохой будет выбор", - подытожила Диденко.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики обещают киевлянам снежный апокалипсис.

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