Синоптик розповіла про погоду на вихідні 17-18 березня

В Києві очікуються снігопади і хуртовини

Народний синоптик Наталка Діденко ще раз розповіла українцям про погоду на 17,18 березня. Вона попередила про снігопади і пониження температури. Про це вона напиcала на своїй Facebook-сторінці.

"Тому ще раз і вже на завтра. Ну, ще й на післязавтра. Отже. 17 березня з району Середземномор"я, Італії до нас стрибоне активний циклон. Циклон принесе штормовий вітер. Дощі - вночі на південний захід, вдень задощить на сході, а у північні та західні області України прийдуть снігопади та хуртовини. У центральних областях - дощі та мокрий сніг, залежно від температури повітря.Про температуру повітря. Надзвичайно важко її прогнозувати на завтра. Пробую. На Півночі та Заході вдень похолодає до -2-8 градусів!" - написала синоптик.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

"У Центрі буде 0-5 градусів тепла. На Сході України +3+9 градусів. А на Півдні +8+15 градусів! Завтра вдень найінтенсивніші опади пройдуть на Сході та північному сході - дощ та мокрий сніг, на решті території опади залишаться, але послабшають. На Одещині, Миколаївщині, у Кіровоградській та Вінницькій областях вдень 17-го березня опади припиняться. Проте вже вночі 18-го березня південна частина зазнає впливу чергової повітряної маси із опадами та сильним вітром.", - попередила Наталка.

Також вона розповіла про погоду в Києві.

"У Києві найближчої ночі - снігопади, хуртовини, ожеледиця. Вдень у суботу опади послабшають, проте вітер та мороз щипатимуться за щоки та давитимуть холодну сльозу. _5-7 градусів у Києві. У неділю у столиці перерва із сильними опадами, проте мороз та вітер втримаються. А в понеділок. 19-го березня, знову в Києві почне підсипати снігом. Перед подорожами та походами 17-18 березня відповідно одягайтеся, перевірте стан автомобіля і любовно розправте плед на диванчику. Побути найближчими вихідними вдома - не найгірший буде вибір", - підсумувала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики обіцяють киянам сніговий апокаліпсис.

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