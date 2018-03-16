Как в марте 2013-го: синоптики обещают киевлянам снежный апокалипсис

У горожан может появиться шанс снова выйти со сноубордами на Андреевский спуск

17-19 марта Украину ждет снежный коллапс с порывами ветра в 15-18 м/с и гололедицей. Об этом предупредили украинцев синоптики.

Отметим, что это второй (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, а в центральных и восточных областях - даже третий (красный).

Эксперты уверяют, что март будет со снегом и морозами, а апрель - с дождями и прохладный.

Погода на 17-19 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Одним словом, в стране может повториться ситуация 2013 года, когда Украину засыпало снегом так, что экстремалы устраивали "покатушки" на сноубордах прямо на центральных улицах городов.

Тогда, а именно 22-23 марта 2013-го, только в Киеве за сутки выпало около 50 cм снега!

Сегодня Styler предлагает вам вспомнить ту снежную киевскую весну.

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: instagram.com/roman.repka)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: facebook.com/kievstolicaua)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: facebook.com/uacomments)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снежная весна в Киеве 2013-го (фото: instagram.com)

Видео с YouTube/Andrey Perevodchik

Ранее синоптик рассказала, когда начнется настоящая весна.