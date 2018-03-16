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Як в березні 2013-го: синоптики обіцяють киянам сніговий апокаліпсис

STYLERLIFE        16.03.2018 - 11:26
Київ у березні 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)
Київ у березні 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

У городян може з'явитися шанс знову вийти зі сноубордами на Андріївський узвіз

17-19 березня на Україну чекає сніговий колапс з поривами вітру до 15-18 м/с і ожеледицею. Про це попередили українців синоптики.

Відзначимо, що це другий (жовтий) рівень загрози для автотранспорту, а в центральних і східних областях - навіть третій (червоний).

Експерти запевняють, що березень буде зі снігом та морозами, а квітень - з дощами і прохолодний.

Погода на 17-19 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Одним словом, в країні може повторитися ситуація 2013 року, коли Україну засипало снігом так, що екстремали влаштовували "покатушки" на сноубордах прямо на центральних вулицях міст.

Тоді, а саме 22-23 березня 2013-го, лише в Києві за добу випало близько 50 см снігу!

Сьогодні Styler пропонує вам згадати ту снігову київську весну.

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: instagram.com/roman.repka)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: facebook.com/kievstolicaua)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: facebook.com/uacomments)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: facebook.com/serg.bazilic)

Снігова весна в Києві 2013-го (фото: instagram.com)

Відео з YouTube/Andrey Perevodchik

Раніше синоптик розповіла, коли почнеться справжня весна.

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