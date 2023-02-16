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Украинцы могут поддержать женщин на фронте, обновив свой гардероб: как это сделать

BetterMe продают одежду в поддержку ОО "Землячки" (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Украинки сегодня могут финансово поддержать женщин на фронте, защищающих наше государство от агрессора, и обновить свой спортивный гардероб.

Как это сделать - читайте в нашем материале ниже.

Как поддержать женщин-военных?

Всемирно известная украинская компания BetterMe, которая занимается разработкой продукции для здорового образа жизни, выпустила благотворительные спортивные сеты в поддержку общественной организации "Землячки".

Две структуры объединились, чтобы совместными усилиями поддержать невероятных женщин на передовой.

"Наша сила - в нашем единстве. В синергии тех, кто сейчас на фронте защищает наши границы, и тех, кто в тылу поддерживает страну своей деятельностью и донатами", - говорится в Instagram "Землячок".

Так, при покупке любого из благотворительных сетов одежды "Сила - у тобі" и "Свобода - у тобі" всю прибыль с его продажи BetterMe передаст на пошив женской военной формы для защитниц Украины, "ежедневно рискующих жизнью, чтобы восстановить мир и вернуть покой в наши сердца и дома".

Что же можно купить?

  • лонгслив

Такой лонгслив стоит 1100 грн (фото: store.betterme.world)

  • комплект из леггинсов и топа для тренировок и отдыха

Комплект за 2200 грн (фото: store.betterme.world)

  • жакет

Спортивный жакет тоже стоит 1100 грн (фото: store.betterme.world)

  • а также спортивный топ с перекрестными лямками и леггинсы с высокой талией в цветах украинского флага

Спортивный топ с леггинсами за 2200 грн (фото: store.betterme.world)

"Поддерживаем друг друга. Поддерживаем женщин, защищающих Украину!" - призывают "Землячки".

Добавим, что приобрести одежду и поддержать женщин военных можно по ссылке.

Добавим, что до сих пор идет сбор средств на теплую тактическую обувь для женщин , которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

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