Помер відомий британський рок-музикант заснував групу The Sweet (фото, відео)

Помер відомий британський рок-музикант, басист та засновник легендарної групи The Sweet Стів Пріст. Смерть настала 4 червня 2020 року, Стіву Прісту було 72 роки.

Сумну звістку повідомив єдиний учасник групи The Sweet, який залишився в живих, гітарист Енді Скотт на офіційній сторінці колективу в Facebook.

Стів Пріст народився у передмісті Лондона 23 лютого 1948 року. З ранніх років він захоплювався грою на гітарі й в 1968 році заснував групу The Sweet разом з Брайаном Коннолі та Міком Такером. У 1970 році до колективу приєднався гітарист Енді Скотт. Пріст був бас-гітаристом і другим вокалістом колективу, Коннолі – вокалістом, Такер – ударником. Місце гітариста спочатку зайняв Френк Торпі, а потім Мік Стюарт.

Колектив The Sweet (Фото: facebook.com/SPSweetBand)

Свою популярність група придбала у 1971 році, після виходу знаменитого хіта Funny Funny. Колектив став відомий в середині 70-х років, їх композиції неодноразово займали перші рядки в національному британському хіт-параді. Найвідоміші хіти колективу: Hell Raiser, The Ballroom Blitz, Teenage Rampage, Love Is Like Oxygen.

The Sweet - Funny Funny

До кінця 1979 року група стала відома далеко за межами Британії, однак Коннолі прийняв рішення покинути проєкт заради сольної кар'єри. У 1981 році колектив розпався і кожен з музикантів отримав право виконувати хіти групи на своїх концертах.

Музиканти намагалися возз'єднатися двічі – в 1988 і 1990 році. У 2008 році Стів Пріст створив нову версію Sweet, яка цілком успішно гастролювала кілька років.

Sweet - Love Is Like Oxygen

У 1997 році пішов з життя Браян Коннолі, у 2002 році помер Мік Такер. Тепер покинув світ і Стів Пріст. У нього залишилася дружина, три дочки та троє онуків.

