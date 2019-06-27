Помер лідер відомої рок-групи: названа причина смерті

Фото: torange.biz

Фронтмен групи "Високосный год" помер у лікарні

Вокаліст групи "Високосный год" Ілля Калінніков помер у віці 46 років. Музикант помер в одній з московських клінік. Причина смерті - зупинка серця. Про це заявив директор групи Олексій Кан на своїй сторінці в Facebook.

Він також розповів, що останні роки свого життя фронтмен групи відмовився від публічної активності. Все своє життя Ілля Калінніков прожив в підмосковному місті Фрязіно.

Скріншот з Facebook

Група була створена в кінці 80-их. Єдиний альбом "Который возвращается" вийшов в 2000 році. У цьому ж році група взяла участь у "Різдвяних зустрічах" Алли Пугачової, після чого колектив чекав всенародний успіх.

Ілля Калінніков (фото з соцмереж)

Після активної концертної діяльності на початку нульових Калінніков рідко виходив на сцену. У 2014 році група "Високосный год" дала свій перший і останній концерт на відомому рок-фестивалі "Нашествие".

Відеокліп на пісню "Лучшая песня о любви" (відео: YouTube/PaWeLL-BeLL)

Користувачі мережі також висловили свою скорботу.

Господи...жити б ще...Світла пам'ять рабу Божому Іллі...R. I. P;

Світла пам'ять;

Дорогий Ілля Володимирович, я вас не забував і не забуду ніколи. Страшна, непоправна втрата талановитого чоловіка, музиканта;

Льоша, це жахливо... хотілося думати, що хтось помилився;

Біль;

Який жах...мої глибокі співчуття;

Скріншот з Facebook

Нескінченно шкода, що ми втрачаємо таких людей. Спасибі за прекрасні пісні. Земля пухом і світла пам'ять Іллі;

Мої співчуття. Спасибі за прекрасні пісні.

Скріншот з Facebook

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