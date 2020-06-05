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Унікальна операція: українські лікарі видалили дитині рідкісну пухлину

STYLERЖиття    05.06.2020 - 07:22
Унікальна операція: українські лікарі видалили дитині рідкісну пухлину
У Львові провели унікальну операцію (Фото: pixabay.com)

За всю історію медицини подібні операції робили лише шість разів

У Львові хірурги провели унікальну операцію. Вони видалили 8-річному хлопчикові рідкісну пухлину носа, яка загрожувала життю дитини та провокувала часті кровотечі. Операція пройшла вдало.

Медики з львівської лікарні Охматдит провели унікальну операцію восьмирічному Марку. Подібних операцій у всьому світі було проведено всього шість. Пухлина загрожувала життю дитини, але хірургам вдалося її вилучити.

"У Марка протягом останнього року розвинулася одностороння закладеність носа, через це він не міг нормально дихати. А в останні два тижні до звернення в нього почалися рясні та часті кровотечі. Під час огляду було виявлено величезну кровоточивий отвір в передніх відділах порожнини носу", - розповів завідувач відділу дитячої отоларингології львівського Охматдиту Федір Юрочко у коментарі для видання "Експрес".

Для того, щоб уточнити діагноз, Марку провели КТ і МРТ носа, але до оперативного втручання було невідомо, доброякісна чи злоякісна пухлина. Операцію вирішили робити терміново, через те, що часті носові кровотечі несуть серйозну загрозу для організму дитини.

"Операція тривала протягом години. Була небезпека великої крововтрати, оскільки ми припустили, що чотирьох сантиметрова пухлина може бути судинною. Це підтвердилося. Крім того, важливо було не тільки видалити новоутворення, але й зберегти перегородку носа, з якої воно виходило. Все вдалося! Операція не вплинула на анатомію і функцію носа", - додав Юрочко.

Дослідження показало, що пухлина – капілярна гемангіома, доброякісна судинна пухлина перегородки носа. За всю історію медицини така пухлина у дітей була виявлена лише в шести випадках. Причини появи такої пухлини невідомі та львівські медики планують описати унікальний випадок з Марком, щоб фахівці дізналися більше про рідкісні патології носа.

Марк почувається добре після операції та відвідує процедури, кілька тижнів триватиме період загоєння. Ще рік він залишатиметься під наглядом лікарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що молодий українці зробили пересадку серця і вона повідомила, як змінилося її життя.

А також розповідали про те, що українські хірурги вперше провели операцію по установці механічного серця.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України операцияопухоль
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