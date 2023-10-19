Все в ах*ре. Дантес сделал откровенное заявление о своем состоянии
Певец Владимир Дантес обратился к своим фанатам. Он откровенно рассказал о своем состоянии и отметил, что ему трудно даже приглашать людей на концерты.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Дантес рассказал на своей странице в Instagram.
В чем признался Дантес
Певец рассказал, что ему нужно было записать новое видео и пригласить фанов на свой концерт. Но он не знает, как изображать радостью и предлагать людям развлекаться. По словам Дантеса, он устал быть веселым и сильным. Война продолжается, отметил артист.
"Ты видишь эти глаза военных, которые тоже в ах*ре. Все в ах*ре. Война в Израиле, которая началась, где мой брат с ребенком и женой. И снова эти призывы убивать евреев, хотя почему я удивляюсь, когда есть призывы убивать украинцев", - отметил Дантес.
Дантес обратился к поклонникам (фото: instagram.com/volodymyrdantes)
По словам певца, вся его команда говорит, чтобы он собрался и был сильным. Но на фоне всех этих ужасных событий Дантес не может взять себя в руки. Он отметил, что ему помогает держаться только сцена. Выступления и общение с людьми не дают артисту сойти с ума.
Как отреагировала сеть
Откровенный пост поразил пользователей. Певец искренне говорил о своих эмоциях и не скрывал, что ему тяжело. Слова Дантеса о его состоянии вызвали бурную реакцию.
В комментариях фаны и известные артисты поддержали Дантеса. Пользователи призывают певца не позволять грусти победить.
- "Хочется обнять тебя, Вов", - написала Юлия Санина
- "Твое творчество и есть лекарство и спасение. Именно сейчас, именно твое. Спасибо тебе. Люблю и горжусь", - отметила Даша Астафьева.
- "Это искреннее всего, что я слышала за последнее время", - добавила одна из поклонниц Дантеса.
Напомним, ранее блоггерша показала, что носят в сумочках украинские звезды. Среди вещей были интересные находки, такие как оружие.
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