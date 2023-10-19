Все в ах*ре. Дантес сделал откровенное заявление о своем состоянии

Певец Владимир Дантес обратился к своим фанатам. Он откровенно рассказал о своем состоянии и отметил, что ему трудно даже приглашать людей на концерты.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Дантес рассказал на своей странице в Instagram .

В чем признался Дантес

Певец рассказал, что ему нужно было записать новое видео и пригласить фанов на свой концерт. Но он не знает, как изображать радостью и предлагать людям развлекаться. По словам Дантеса, он устал быть веселым и сильным. Война продолжается, отметил артист.

"Ты видишь эти глаза военных, которые тоже в ах*ре. Все в ах*ре. Война в Израиле, которая началась, где мой брат с ребенком и женой. И снова эти призывы убивать евреев, хотя почему я удивляюсь, когда есть призывы убивать украинцев", - отметил Дантес.

Дантес обратился к поклонникам (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

По словам певца, вся его команда говорит, чтобы он собрался и был сильным. Но на фоне всех этих ужасных событий Дантес не может взять себя в руки. Он отметил, что ему помогает держаться только сцена. Выступления и общение с людьми не дают артисту сойти с ума.

Как отреагировала сеть

Откровенный пост поразил пользователей. Певец искренне говорил о своих эмоциях и не скрывал, что ему тяжело. Слова Дантеса о его состоянии вызвали бурную реакцию.

В комментариях фаны и известные артисты поддержали Дантеса. Пользователи призывают певца не позволять грусти победить.