Вранці - кофта, в обід купальник: Джамала розповіла про зимовий відпочинок в Єгипті і розчулила сімейними фото

У січні багато зірок традиційно відлітають на відпочинок в теплі краї, часто вибираючи далекі екзотичні курорти. Однак Джамала, у якої двоє маленьких дітей, віддала перевагу ближчому і знайомому Єгипту і відправилася в Хургаду.

На своїй сторінці в Instagram співачка розповіла про особливості зимового відпочинку на березі Червоного моря і поділилася милими сімейними фотографіями.

Джамала з чоловіком Бекіром і синочками Еміром-Рахманом і Селімом-Гіраєм зупинилися в розкішному готелі мережі Rixos, де раніше вже відпочивали.

"За цей час потрапляла на величезну кількість постів, в яких відомі батьки нескінченно сумнівалися: відпочинок з дітьми чи без? І я, насправді, довгий час не могла визначитися цього разу - куди, яким складом? І ось ми на відпочинку нашою великою компанією. Навіть коли я робила опитування серед вас, де відпочивати з маленькими дітьми, близько 90% радили Єгипет", - розповіла артистка.

При цьому зірка прийняла рішення розділити відпустку на дві частини - спочатку з дітьми, а потім без, оскільки з малюками не виходить повноцінно розслабитися і відпочити.

"Відпочинок з дітьми - це завжди відпочинок для дітей або просто зміна обстановки. Попити, пописати і так далі за списком. Тому моє мамське почуття провини "а як же без дітей?" привело мене до рішення розділити цю відпустку на дві частини", - зізналася Джамала.

Вона виклала багато барвистих знімків з відпочинку - як разом з сім'єю, так і себе однієї. Погода в Єгипті виявилася мінливою, проте співачка підготувалася і взяла теплий одяг для своєї сім'ї. А в розпал дня їм вдається і позасмагати і поплавати в басейні.

"Вранці - кофта. Після обіду - купальник. Увечері - куртка. І завжди багато любові! Коротко про наш відпочинок в Хургаді. Завжди сонячний Єгипет. Обожнюю його за це. Такий простий, безпретензійний. Завжди добре тут. Завжди з вдячністю та любов’ю. Навіть коли важко. Коли здається, майже неможливо. Потрібно просто бути вдячним за все. Класного всім дня та настрою", - поділилася Джамала.

Джамала підкорила мережу яскравими фото з відпочинку з сім'єю в Хургаді (фото: instagram.com/jamalajaaa)