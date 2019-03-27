Українців попередили про небезпеку: що трапилося

Штормове попередження через сильний вітер оголосили в Україні на середу, 27 березня. Пориви вітру, що сягатимуть 15-20 метрів за секунду, передає Український гідрометцентр.

Несприятливі погодні умови сьогодні торкнуться західних, південних та більшості центральних областей. Синоптики присвоїли їм перший, жовтий, рівень небезпечності.

В Україні оголосили штормове попередження - жовтий рівень небезпеки (фото: GettyImages)

Фахівці дають кілька порад, як уберегтися від сильного вітру:

Щільно закрийте вікна в будинках та приберіть всі предмети, які можуть випасти назовні, з відкритих балконів.

Якщо ви опинилися на вулиці під час шторму, тримайтеся осторонь від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.

При сильних поривах вітру краще сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Уникайте великих, а особливо - трухлявих, дерев. Не паркуйте поблизу них автомобілі.

Нагадаємо, 11 березня, Україною пронісся сильний ураган, який наробив багато лиха: забрав життя кількох людей, були масово повалені дерева, із дахів зривало покриття, нівечило автомобілі. Вітер перевертав паркани і навіть зупинки громадського транспорту.

Раніше ми писали про те, як отримати компенсацію, якщо ви стали жертвою стихії. Наприклад, коли на автомобіль раптово впало дерево або коли буревій зруйнував частину будинку - зірвав дах чи пошкодив стіни.