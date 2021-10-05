В Узбекистані закликають відмовитися від російської мови. У росіян від цього "волосся дибки"

В Узбекистані вирішили викорінити російську мову. У деяких містах країни активісти і влада почала розвішувати в громадських місцях таблички із закликами говорити тільки узбецькою.

Першими на такий крок пішла влада узбецького 150-тисячного міста Чирчика в Ташкентській області, пишуть місцеві ЗМІ.

Як видно на фото, опублікованих в Telegram-каналі адміністрації міста, листки з роздрукованими на них словами, навпроти російського з яких стоїть хрестик, а навпроти узбецького - галочка, розвішуються в магазинах, кафе, навчальних закладах, транспорті.

Узбекистан потихеньку відмовляється від російської мови (фото: t.me/CHIRCHIQ_RASMIY)

За словами Узбецьких чиновників, ці акції організовані з метою підтримки державної мови.

Росіяни обурюються

У той же час в РФ журналісти обурюються через те, що Узбекистан хоче "викорінити російську мову".

Зокрема журналіст пропагандистського видання "Комсомольська правда" Олександр Коц скаржиться:"навіщо потрібна російська, якщо навіть у Москві вже все узбецькою". І додає, що від цієї новини "волосся дибки".

"На тлі скандалів з утисками російськомовного населення в країні, яких стає все більше, ініціатива виглядає як черговий русофобський випад", - коментує Коц.

Також проти ініціативи влади активно виступають російськомовні громадяни передпенсійного віку, які переїхали в країну ще за часів СРСР.

Чому від російської мови відмовляються?

Відзначимо, що це вже не перший випадок, коли в країнах Центральної Азії відмовляються від російської мови.

Наприклад, нещодавно в Казахстані російськомовних змушували вибачатися на відео.

У Киргизстані політики регулярно пропонують позбавити російську мову статусу офіційної.

"У російського офіційний статус. Ми звикли до нього і сидимо з ним, як прив'язана собака. Такого не повинно бути", - говорив у 2020-му член конституційної ради Садірдін Торалієв.

З чим це пов'язано? Зокрема, експерти з РФ впевнені: російськомовні стають чужими в центральноазіатському регіоні "через демографічні зміни і використання певними силами націоналістичних настроїв".

Хоча, політичні сили з "націоналістичними поглядами" в цих країнах якщо і представлені у вищих ешелонах влади, то в незначній кількості.

Тому, швидше за все, причина у тому, що країни так званого пострадянського простору не хочуть утворення на своїх територіях чогось на кшталт "ДНР" і "ЛНР", передумовами створення яких стала якраз яра підтримка ідей "руского міра" мешканцями окремих районів Донбасу і десятилітнє насаджування на цих землях російської мови та культури.