Жахлива, гірка втрата: в автокатастрофі загинув боєць АТО

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Комбат поїхав у відпустку і розбився на машині

У Харкові поховають бійця АТО Олександра Андрієнка. Комбат 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ поїхав з сім'єю у відпустку, але потрапив в автокатастрофу. До нещастя, військовий не вижив. Йому було всього 34 роки. Про це на срранице в Facebook повідомив його друг і побратим Гліб Бабич.

"Бог зберіг життя його дружини, дочки і братові, вони травмовані, але їхньому життю нічого не загрожує. Я досі не можу повірити в те, що відбувається, хоча звик до смерті за п'ять років. Виживати в складному бою, і піти в небо з мирного життя - з цим важко змиритися. Це величезна, гірка втрата для 10 бригади, і особисто для нас, драконів", - написав з гіркотою Гліб Бабич.

Олександр Андрієнко (Скріншот з відео)

Військовий написав теплі слова своєму бойовому товаришеві, який трагічно загинув.

"Саня, ти був надто світлим і життєрадісним. Твій відпустку вже ніколи не закінчиться. І нам буде дуже не вистачати тебе. Відпочивай, брат. Там в небесній підрозділі тобі дадуть гідне місце. Так сталося, що це відео я хотів викласти теж сьогодні. Але зовсім з іншого приводу. Але вийшло так. І нехай воно буде замість фото. Тут ти живий і посміхаєшся. Ви його впізнаєте по уніформі. Посміхнися нам з неба", - написав Бабич.

Прощання з бійцем пройде в Харкові 26 липня в 11.00 по вулиці Кричевського, 41.

Сім'я військового дуже потребує матеріальної допомоги. Усіх небайдужих просять допомогти родині захисника України.

Вікторія Афанасьєва

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Як ми раніше писали, в Запорізької області в місті Мелітополь пішов з життя ветеран війни на Донбасі. Бійцю було всього 37 років. Віхляєв сергій помер 23 липня. Про його смерть повідомила прес-служба мерії Мелітополя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Донеччині загинув герой-доброволець, який провів майже два роки в полоні.