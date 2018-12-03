"У квартирі 13 градусів": жителі Дніпра досі сидять без тепла

У Дніпрі без опалення досі залишаються півсотні багатоповерхівок. Влітку їх переключили з заводської ТЕЦ на дві міські котельні. І коли в листопаді їх включили, то з'ясувалося, що через недостатню потужність батареї всередині будівель не нагріваються. Про це інформує Сьогодні.

"Раз курточка, два курточка, кофточка, ще одна кофтинка, сорочка тепла, все тепле", – розповідає 72-річна мешканка Дніпра Анастасія Кальпиш, яка ходить по хаті одягнена в кілька шарів одягу.

Люди пояснюють, що понад 300 будинків тривалий час опалювала теплоелектроцентраль машинобудівного заводу. До речі, тарифи були найвищі в місті – 43 гривні за квадратний метр.

Влітку від таких послуг чиновники вирішили відмовитися. І почали підключати будинки до інших котельнь, однак тепліше в багатоповерхівках від цього не ставало.

"У квартирі 13 градусів. "Житлосервіс" каже: "Вас перевели на іншу систему, там не вистачає якихось потужностей, тому ми поміняємо насоси або додамо там якісь потужності. І потім, можливо, буде тепло", - каже мешканка Дніпра Олена Ігнатенко.

Скріншот відео: (YouTube/Сьогодні)

Але комунальники запевняють, що понад півсотні багатоповерхівок залишаються без тепла через пориви теплотраси. Старі труби не витримують тиску. Також вони вважають, що до опалювального сезону не підготувалися самі жителі. Через цю ситуацію двоє чиновників вже отримали догани.

Нагадаємо, що заборгованість населення з оплати ЖКП за жовтень зросла на 1 млрд гривень. За даними статистичного відомства, на кінець жовтня 2018 року заборгованість населення по сплаті за поставки природного газу склала 18,0 млрд грн, а за централізоване опалення та постачання гарячої води - 10,2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує підвищити тарифи на тепло для населення для перших шести виробників теплоенергії (ТКЕ) на 15,9-19,8%.

Як відомо, голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, що оптова ринкова ціна електроенергії з початку 2019 року може зрости мінімум на 15%.

Відео РБК-Україна