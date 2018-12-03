"В квартире 13 градусов": жители Днепра до сих пор сидят без тепла

В Днепре без отопления до сих пор остаются полсотни многоэтажек. Летом их переключили с заводской ТЭЦ на две городские котельные. И когда в ноябре их включили, то выяснилось, что из-за недостаточной мощности батареи внутри зданий не нагреваются. Об этом информирует Сегодня.

"Раз курточка, два курточка, кофточка, еще одна кофточка, рубашка теплая, все теплое", – рассказывает 72-летняя жительница Днепра Анастасия Кальпиш, которая ходит по дому одетая в несколько слоев одежды.

Люди объясняют, что более 300 домов длительное время отапливала теплоэлектроцентраль машиностроительного завода. К слову, тарифы были самые высокие в городе – 43 гривны за квадратный метр.

Летом от таких услуг чиновники решили отказаться. И начали подключать дома к другим котельным, однако теплее в многоэтажках от этого не становилось.

"В квартире 13 градусов. "Жилсервис" говорит: "Вас переключили на другую систему, там не хватает каких-то мощностей, поэтому мы поменяем насосы или добавим там какие-то мощности. И потом, возможно, будет тепло", - говорит жительница Днепра Елена Игнатенко.

Скриншот видео: (YouTube/Сегодня)

Но коммунальщики уверяют, что более полусотни многоэтажек остаются без тепла из-за порывов теплотрассы. Старые трубы не выдерживают давления. Также они считают, к отопительному сезону не подготовились сами жители. Из-за этой ситуации двое чиновников уже получили выговоры.

Напомним, что задолженность населения по оплате ЖКУ за октябрь выросла на 1 млрд гривен. По данным статистического ведомства, на конец октября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 18,0 млрд грн, а за централизованное отопление и поставку горячей воды - 10,2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) планирует повысить тарифы на тепло для населения для первых шести производителей теплоэнергии (ТКЭ) на 15,9-19,8%.

Как известно, председатель НКРЕКП Оксана Кривенко заявила, что оптовая рыночная цена электроэнергии с начала 2019 года может вырасти минимум на 15%.

Видео РБК-Украина