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Ванга передбачила країнам Європи великі труднощі: що нас чекає після 2021 року

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Неділя 13 червня 2021 22:00
Ванга передбачила країнам Європи великі труднощі: що нас чекає після 2021 року Фото: Ванга передбачила Європі великі проблеми в 2021 році (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Віщунка Ванга, що передбачила коронавірус, пророкує величезні проблеми для Європи соціального та економічного характеру у двадцятих роках 21-го століття, пов'язані з відтоком населення.

Про це пише slovofraza.

Болгарська провісниця вважала, що в тридцятих роках почнеться підвищуватися рівень Світового океану. Існує загроза того, що великі шматки суші підуть під воду, через що багато держав залишаться без прибережних міст.

А ось в середині 21-го століття почнеться глобальний науковий прорив. В основному він буде у сфері медицини. Не виключено, що лікарі зможуть збільшити тривалість життя людини.

Третя чверть 21 століття буде схожою на початок ХХ століття, так як багато країн підуть по комуністичному шляху розвитку, при цьому не на шкоду, а з помітними поліпшеннями.

Передбачила Ванга і нову хворобу, яка наздожене людство вже в кінці 21-го століття і забере мільйони життів.

Крім того, в кінці 21 століття виникнуть величезні труднощі з перенаселенням планети, через що людству не буде вистачати їжі. Багато хто опиниться за межею бідності.

А до кінця 22 століття люди зможуть встановити контакти з позаземними цивілізаціями, а також просунуться в космічних технологіях.

Раніше ми писали, що мольфари дали прогноз, коли закінчиться пандемія коронавірусу і війна на Сході.

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