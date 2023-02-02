От тех, кто ушел - тем, кто остался. Звезды X-Фактора растрогали песней

"Жизнь на земле имеет свое начало и конец. И как трудно иногда нам отпускать своих родных людей, которые уже не с нами. Эта песня - напоминание о том, что те, по которым мы так скучаем всегда рядом с нами. И они живы, пока жива память о них в наших сердцах", - комментирует фронтмен группы Александр Биляк.

Только по официальным данным ООН за первые полгода полномасштабной войны в Украине погибли более семи тысяч гражданских. Реальные цифры даже страшно вообразить.

"Наше творчество с начала войны и сегодня переживает постоянную смысловую трансформацию от веселых и сатирических песен до грустных и глубоких. Мы считаем, что главная цель музыки - касаться души человека и помогать проживать эмоции и нам кажется, что эта песня нужна и актуальна сегодня для многих украинцев", - говорят артисты.