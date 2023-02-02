RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

От тех, кто ушел - тем, кто остался. Звезды X-Фактора растрогали песней

Участники MBreeze (фото: пресс-служба группы)
Автор: Татьяна Самарук

Финалисты седьмого сезона талант-шоу X-Фактор, участники Национального отбора на Евровидение 2018, популярная украинская группа MBreeze выпустила песню "В памʼяті".

Это песня, которая говорит к слушателю от имени человека, что ушла из жизни.

"Жизнь на земле имеет свое начало и конец. И как трудно иногда нам отпускать своих родных людей, которые уже не с нами. Эта песня - напоминание о том, что те, по которым мы так скучаем всегда рядом с нами. И они живы, пока жива память о них в наших сердцах", - комментирует фронтмен группы Александр Биляк.

Только по официальным данным ООН за первые полгода полномасштабной войны в Украине погибли более семи тысяч гражданских. Реальные цифры даже страшно вообразить.

"Наше творчество с начала войны и сегодня переживает постоянную смысловую трансформацию от веселых и сатирических песен до грустных и глубоких. Мы считаем, что главная цель музыки - касаться души человека и помогать проживать эмоции и нам кажется, что эта песня нужна и актуальна сегодня для многих украинцев", - говорят артисты.

Ранее мы сообщали, что Mountain Breeze первыми в мире презентовали Tiktok-альбом.

Также рок-группа покорила Южную Корею. Тогда музыканты стали первыми артистами из Украины, представившими страну в Сеуле.

Читайте РБК-Украина в Google News
песниMBreezeх-фактор