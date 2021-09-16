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У Вінниці вчительку звинувачують у розбещенні школяра: деталі НП

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Вінниця, Четвер 16 вересня 2021 15:02
У Вінниці вчительку звинувачують у розбещенні школяра: деталі НП Колаж РБК-Україна: у Вінниці вчительку звинувачують у розбещенні школяра
Автор: Світлана Мащенко

У Вінниці вчительці загальноосвітньої школи пред'явили звинувачення в розбещенні школяра. У поліції взялися за розслідування події - якщо провину педагога доведуть, їй світить чималий термін.

Про шокуючий випадок розповіли у прес-службі поліції Вінницької області.

Згідно з повідомленням, вчителька однієї з місцевих шкіл здійснювала розпусні дії щодо учня неодноразово. Слідство вже з'ясувало, що відбувалося це в 2018-19-му роках.

Скільки років дитині, не вказується, але судячи з формулювання "малолітня дитина", їй до 14 років.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх)", - йдеться в повідомленні.

Якщо причетність вчительки до злочину доведуть, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Зазначимо, що згідно із законодавством, дитиною вважають осіб віком до 18 років (повноліття).

Малолітня дитина - це дитина віком від 0 до 14 років. Неповнолітня - з 14 до 18 років.

Раніше ми писали, що робити, якщо вчитель б'є дитину. Батькам дали поради, як вчинити в такій ситуації.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік розбестив дитину, з якою познайомився на вулиці.

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