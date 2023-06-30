"Верила, как дитя": украинская певица стала жертвой НЛП
Украинская певица, участница шоу Голос страны SHADU (Ксения Шадурская) сменила образ и выпустила песню, которая в летнее время заставит каждую женщину поверить в себя еще больше.
По словам артистки, трек "Супердівчата" - это "мантра для женщин, потерявших веру в себя и свои возможности".
SHADU говорит, что ее новый сингл "волшебным образом создался за несколько дней".
"Поскольку я несу миссию сильной женщины, которая мотивирует - соответственно и музыка должна давать моим поклонникам именно те мотивационные месседжи", - комментирует певица.
SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Также она неожиданно рассказала, что ее бывший бойфренд когда-то применял к ней технологию манипулирования НЛП (нейролингвистическое программирование).
"Я была такой глупой, верила, как ребенок..." - говорит Ксения.
Заметим, что кодирование психики может помогать людям убедить, манипулировать или даже контролировать других, что крайне опасно. В том числе - и для психики. Ведь некоторые техники НЛП могут вызвать неприятные или даже травматические воспоминания у поддающихся им людей.
SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Однако нынешний муж SHADU - совсем иной.
"Это тот человек, который делает меня супер сильной женщиной. Хочу, чтобы фраза "супердівчата ніколи не плачуть" стала культовой и осуществлялась на все 100%. Девочки, мы этого заслуживаем", - добавляет звезда.
Ранее мы писали, что на SHADU в Молдавии напали неадекватные граждане РФ.
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