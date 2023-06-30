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"Верила, как дитя": украинская певица стала жертвой НЛП

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Пятница 30 июня 2023 18:44
"Верила, как дитя": украинская певица стала жертвой НЛП SHADU (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Украинская певица, участница шоу Голос страны SHADU (Ксения Шадурская) сменила образ и выпустила песню, которая в летнее время заставит каждую женщину поверить в себя еще больше.

По словам артистки, трек "Супердівчата" - это "мантра для женщин, потерявших веру в себя и свои возможности".

SHADU говорит, что ее новый сингл "волшебным образом создался за несколько дней".

"Поскольку я несу миссию сильной женщины, которая мотивирует - соответственно и музыка должна давать моим поклонникам именно те мотивационные месседжи", - комментирует певица.

&quot;Верила, как дитя&quot;: украинская певица стала жертвой НЛП

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Также она неожиданно рассказала, что ее бывший бойфренд когда-то применял к ней технологию манипулирования НЛП (нейролингвистическое программирование).

"Я была такой глупой, верила, как ребенок..." - говорит Ксения.

Заметим, что кодирование психики может помогать людям убедить, манипулировать или даже контролировать других, что крайне опасно. В том числе - и для психики. Ведь некоторые техники НЛП могут вызвать неприятные или даже травматические воспоминания у поддающихся им людей.

&quot;Верила, как дитя&quot;: украинская певица стала жертвой НЛП

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Однако нынешний муж SHADU - совсем иной.

"Это тот человек, который делает меня супер сильной женщиной. Хочу, чтобы фраза "супердівчата ніколи не плачуть" стала культовой и осуществлялась на все 100%. Девочки, мы этого заслуживаем", - добавляет звезда.

Ранее мы писали, что на SHADU в Молдавии напали неадекватные граждане РФ.

Также узнайте, какая юная украинская певица на днях призналась, что ее тянет к старшим мужчинам.

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