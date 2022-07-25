По-перше, це красиво: 10-річна Аліса продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва

У місті Бобринці Кіровоградської області 10-річна Аліса Бадиця з Миколаєва збирає кошти для ЗСУ. Дівчина на вулиці продає патріотичне печиво з передбаченнями.
Про це пише Суспільне.
Зокрема, дівчинка разом з родиною виїхала з Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення армії РФ.
За словами мами дівчинки Юлії Бадиці, їхня сім'я допомагає українським військовим ще з 2014 року.
"Коли Аліса сказала, що хоче допомогти нашим захисникам, я навіть не здивувалася. Це не перша її ініціатива", - розповіла Юлія.
Мама Аліси пригадує, найперше, що поклали того дня в "тривожну валізу", був прапор України. Зараз цей прапор завжди з ними.
"Донька постійно кутається в його полотнище. Каже, що так відчуває енергетику рідного міста", - ділиться жінка.
Ідей, щоб збирати кошти було багато, але дівчинка зупинилися на печиві з передбаченими.
"По-перше, це красиво і патріотично, печиво в кольорах українського прапора. По-друге, це цікаво, що ж там написано в передбаченні. А ще це, дійсно, смачно", - пояснила Аліса.
10-річна українка продає печиво, щоб допомогти захисникам Миколаєва (facebook.com/yulia.semenets)
Така ідея усім людям сподобалася. За кілька днів Аліса вже зібрала понад дві тисячі гривень.
"До мене підходять на вулиці, дякують за таку позицію, підбадьорюють. Хтось просто дає гроші і навіть не бере печиво", - ділиться дівчинка.
Патріотичне печиво замовили в інтернеті. Виробникам сподобалась така ідея зі збором коштів для ЗСУ, що надали безплатно ще сто штук.
Наразі поки не вирішили, куди направлять гроші. Аліса хоче допомогти захисникам в Миколаєві.
Після розголосу в соцмережах люди перераховують кошти навіть з Німеччини.
У Facebook пост мами дівчинки Юлії Семенець про благородну справу доньки зібрав багато позитивних коментарів.
Користувачі дякують батькам за виховання доньки та скидають фото передбачення, які їм траплялися.
Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.
Також ми писали, що у Дніпрі 6-річна дівчинка грою на флейті збирає гроші на армію.