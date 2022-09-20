Водителям напомнили о неприметной кнопке в авто, которая снижает расход топлива на 12%

Водители в Украине стремятся сэкономить на расходе топлива, так как цены на горючее довольно высокие. И топливо - один из главных показателей расходов на содержание автомобиля. В этом поможет одна секретная кнопка.

Что это за секретная кнопка, которая поможет снизить расход топлива на 12% и где находится эта кнопка - читайте ниже.

Что такое "старт-стоп"

Во многих автомобилях есть кнопка "старт-стоп" и именно она поможет водителям сэкономить немного топлива. Использовать ее очень просто - нужно нажимать на нее всякий раз, когда автомобиль стоит на одном месте более 1 минут - например, в пробке или на длинном светофоре.

Эта копка позволяет отключить двигатель, сократить выбросы и соответственно - сэкономить топливо. Эксперты утверждают, что экономия топлива составляет 12%.

В каждом автомобиле дизайн этот кнопки может отличаться. И что важно - бортовой компьютер обычно проверяет уровень заряда авто, прежде чем отключить. Если заряда для перезапуска недостаточно - компьютер не станет отключать двигатель.

Как еще сэкономить на бензине

Водители делятся различными лайфхаками о том, как можно экономить бензин. Например, не заправлять полный бак. Это кажется не совсем логичным, но не лишено здравого смысла.

Дело в том, что полный бак бензина весит более 40 кг и поездка на машине с полным баком будет равносильна тому, если бы вы усадили на заднее сиденье нескольких собак.

Из более простых советов:

Избегайте пробок и долгих простоев - планируйте свою поездку заранее и выбирайте оптимальный маршрут. Расход топлива на холостом ходу увеличивается на 1-1,5 л в час.

Не лихачьте - плавная и спокойная езда, без нарушения скоростного режима, позволит вам тратить меньше топлива. Большая скорость и резкие ускорения являются частой причиной увеличенного расхода топлива.

Отключайте то, чем не пользуетесь. Не оставляйте включенными приборы, которые вы не используете. Даже мощные фары могут незначительно, но повысить расход топлива.

Не перегревайте машину, особенно летом. Высокая температура и перегретый воздух повышают расход топлива.

Наведите порядок в салоне и багажнике. Снимите багажник с крыши, если вы им не пользуетесь. Вес автомобиля влияет на расход топлива.

Позаботьтесь о теплоизоляции двигателя в холодное время. На прогрев машины зимой тратиться много топлива, поэтому лучше сделать так, чтобы она не замерзала сильно. На парковке или в гараже можно использовать специальные одеяла.

Правильно подбирайте шины и следите за правильным давлением в них. Это также поможет сэкономить топливо.

Следите за оборотами. Они не должны превышать 2 тыс. об/мин. Вовремя переключайте передачи.

Старайтесь не ездить без необходимости во время дождя. Это увеличивает расход топлива на 15%.

Какие цены на бензин и дизель сегодня

Бензин А-92 сейчас стоит 48,4 гривны за литр

Бензин А-95 - около 49,8 гривны за литр

Дизель - 53,6 гривны за литр

Сжиженный газ для авто - 27,2 гривны за литр