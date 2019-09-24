Без води і туалету за майже 1000 гривень: Укрзалізниця вскочила в новий скандал

Укралізниця піддалася критиці через низький рівень сервісу у фірмовому поїзді з дорогими квитками. Про це розповіла мешканка Маріуполя, яка поверталася зі столиці в рідне місто поїздом №010 КБ. Любов Товкач на своїй сторінці в Facebook докладно описала всі "косяки", з якими зіткнулася під час поїздки.

Жінка обурюється, що при високій вартості квитка умови поїздки були вкрай низькими.

Фото з Facebook-сторінки Любові Товкач

"Навіщо платити втричі більше, якщо:

- немає гарячої води;

- немає води взагалі і потрібно ходити в сусідній вагон до туалету;

- ввечері та вночі в купе спека, а вранці холодно!;

- всі стінки деренчать при русі поїзда;

- постільна білизна не першої свіжості;

- ніхто не пропонував обіцяні раніше ланч - бокси;

- поїзд запізнився на півтори години і провідник не попередив і не вибачився, що потяг запізнився", - йдеться в публікації

Зазначається, що проблема відсутності води "спливла" ще на початку поїздки. Виявилося, що тен в їх четвертому вагоні не працював і відповідно не було окропу.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Провідник бігала в сусідній вагон із залізним чайником за окропом, а коли моя сусідка по купе попросила додатково окропу, його не виявилося, бо провідник вилила воду в раковину", - йдеться в публікації.

Також жінка розповіла про брудні доріжки в коридорі та в купе, скатертина на столику була в плямах.

"В туалеті води в крані не було практично з початку поїздки. Рідкого мила теж не було, залишки білої туалетного паперу зникли відразу ж. Іржавий кран, пом'ята раковина, ледве поточна вода, замість кнопочки для змиву біотуалету - простий настінний вимикач. Потім провідник взагалі закрила туалет у зв'язку з тим, що не було води зі словами - "Ходіть до туалету в сусідній вагон". Якщо вони знали, що проблема з водою існує, чому не виправили, коли були на відстої в Києві?", - пише пасажирка.

Товкач додала, що в Укрзалізниці перед запуском фірмового поїзда сполученням Київ - Маріуполь обіцяли, що ціна і сервіс будуть відповідати.

"Хотіли як краще, а вийшло як завжди, тільки в кілька разів дорожче!" - резюмувала жінка.

Користувачі мережі у коментарях до повідомлення поділяють її обурення.

Ми їхали в 104 - це просто катастрофа! У вагоні 5 градусів тепла, жах!

Два дні тому їхала з Києва до 104, умови жах, їхала у 8-му вагоні з відкритим вікном, не закривалося, а зараз з температурою і герпесом на губах.

Спасибі Любов Товкач, що піднімаєте цю тему;

Ганьба нашої Укрзалізниці;

А ось у нас на цей раз все було непогано, ну майже непогано, якщо не вважати, що кілька годин не було електрики. Потім зробили: і відремонтований вагон, і вода була, і провідники ввічливі! І поїзд 84 із ціною щось трохи більше 300. А до Києва їхала як ти - за 1000, з забитим туалетом і включеним кондиціонером! Пов при тому, що було досить прохолодно. На моє обурення що замерзли сказали потерпіти. Вимкнуть після Волновахи. Коротше на інтершарм приїхала із соплями і кашлем!

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