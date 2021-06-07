На Волині помітили священика УПЦ МП, який розгулював дорогою в жіночому одязі

У Волинській області біля міста Рожище священник Української православної церкви Московського патріархату гуляв біля траси в жіночому одязі і одноразових рукавичках.

У поліцейських підозру викликав автомобіль, який стояв біля дороги, адже на території області часто знаходили закладки з наркотиками.

Недалеко від машини правоохоронці побачили чоловіка, одягненого в жіночий одяг. Виявилося, що це - настоятель одного з храмів УПЦ МП в Копачевській громаді.

На чоловікові були лосини, жіноча кофта і балетки. Також він одягнув рукавиці. Співробітникам поліції він так і не зміг пояснити, що робить в такому вигляді у дороги. Крім того, у чоловіка був пакет з його власним одягом.

На Волині затримали священника в жіночому одязі (відео: YouTube)

У Волинській єпархії Московського патріархату вже встигли "відхреститися" від свого священнослужителя і заявили, що чоловік вже давно "за штатом" (тобто без постійного місця служіння) через психічне захворювання.

На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП була публікація за травень 2021 року, де священника, про який йде мова, називають главою храму в одному з сіл Копачевської громади.

Пізніше з офіційного сайту Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату зникло повідомлення про недавнє свято в храмі Копачевської громади, під час якого священник отримав високу церковну нагороду.