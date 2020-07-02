Сморід страшний: на курорті під Одесою виявили десятки дохлих качок

Під Одесою до берега прибило десятки мертвих птахів (Колаж РБК-Україна)

Екологи вважають, що причиною загибелі птахів могли стати водорості

Чорноморське узбережжя поблизу Одеси у цьому році не сильно радує відпочивальників стабільної екологічною ситуацією. Крім щорічного напливу водоростей, в районі Затоки виявили нову напасть – десятки мертвих качок.

Як повідомили в одному з місцевих Telegram-каналів, у воді було виявлено близько 50 качок-нирків. Їх зафіксували біля залізничної станції "Дружба" в районі Затоки.

"З боку моста принесло близько 50 дохлих качок, сморід страшний", - повідомили автори відео.

Морські нирки – птахи сімейства качиних, невеликого розміру, до 1 кг вагою. У паблику відзначили, що причиною масової загибелі птахів могло стати отруєння морської води отруйними речовинами.

Затоці виявили десятки мертвих качок

Нещодавно екологи повідомили, що біля берегів Одеси було зафіксовано цвітіння моря. Водорості під впливом високої температури почали розкладатися. Біля берегів почав накопичуватися бруд разом з водоростями.

В Одеській мерії розповіли, що єдиний спосіб боротьби з водоростями – це їх прибирати. За останні дні на міських пляжах було прибрано і вичищено понад 30 кубометрів водоростей.

До речі, раніше ми писали про те, що жителів і гостей Одеси, а також області закликали не купатися в забрудненій воді. Також рекомендується не вживати в їжу морепродукти та морську рибу. За словами екологів, ситуація з водоростями може тривати від декількох тижнів до місяця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що зараз відбувається на пляжах Одеси та Затоки.

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Автор: Анна Шиканова